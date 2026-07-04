Thủ tướng: 25 địa phương phải nỗ lực cao hơn nữa để đạt mục tiêu tăng trưởng

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra khi phát biểu đáp từ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phát biểu bế mạc hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, sáng 4/7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

"Với tinh thần biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả, yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để ứng phó và khắc phục, giải quyết triệt để các hạn chế, khó khăn, thách thức và tập trung thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo", Thủ tướng nhấn mạnh.

Lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện nội dung và chuẩn bị tốt các hồ sơ, tài liệu, các dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội, đặc biệt là tại Kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 cũng như kỳ họp cuối năm.

Trong đó, có nhiều dự án luật đặc biệt quan trọng như Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phát triển đô thị.

Riêng Luật Phát triển đô thị, Thủ tướng định hướng cần tập trung đề xuất những giải pháp cơ chế, chính sách đột phá để tạo điều kiện cho TP.HCM phát triển mạnh mẽ hơn nữa; các cơ chế, chính sách để thúc đẩy, tạo điều kiện cho các thành phố phát triển; các cơ chế, chính sách để phát triển các khu kinh tế đặc biệt.

Thủ tướng yêu cầu kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt 2 con số, cùng với yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp cần phải rà soát kỹ kịch bản để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ đột phá, giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và tiến độ cụ thể cho các ngành, các cấp, gắn với công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Ngành nào, địa phương nào đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm thì tiếp tục phấn đấu để đạt mức cao hơn. Các ngành, các địa phương chưa đạt thì phải quyết tâm hoàn thành, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM cùng với các địa phương động lực tăng trưởng.

"Hiện có 25/34 địa phương phải nỗ lực cao hơn nữa. Trong kịch bản của Chính phủ đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, đề nghị các bộ, ngành và nhất là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm và triển khai thực hiện theo kịch bản, giải pháp điều hành của Chính phủ", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng nêu rõ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia về giao thông, đường bộ, đường sắt, sân bay, điện, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, các dự án phục vụ APEC 2027.

"Chính phủ đã công khai và sẽ tiếp tục công bố công khai tiến độ giải ngân dự án của từng bộ, ngành và địa phương, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu", Thủ tướng cho biết. Cùng với đó, tập trung sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của công nhân và người lao động.

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ cắt giảm phân bổ vốn đầu tư công đối với các bộ, địa phương giải ngân chậm và không đạt tiến độ.

Đồng thời, Đảng ủy Chính phủ sẽ trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương tiến hành đánh giá, sắp xếp, bố trí và điều động lại cán bộ trong thời gian tới theo đúng Kết luận của Bộ Chính trị. Việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và các nhiệm vụ cụ thể là những chỉ tiêu định lượng, là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, các bộ, ngành và địa phương.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng đưa ra là phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống trên các lĩnh vực cụ thể.

"Chú trọng xử lý hiệu quả các dự án, vụ việc tồn đọng, kéo dài, không chỉ là hoàn thành phương án xử lý mà phải đưa các dự án đó vào triển khai trên thực tế để tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết công ăn việc làm, tháo gỡ nguồn vốn, đất đai đang tồn đọng, theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước", Thủ tướng nói.

Tạo đột phá ở các động lực tăng trưởng mới thông qua thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Khẩn trương ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; đẩy nhanh triển khai có kết quả các sản phẩm công nghệ chiến lược phục vụ cho tăng trưởng các ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương; đặc biệt là trong năm 2026 phải có kết quả sản phẩm cụ thể và có giá trị.

Thủ tướng khẳng định, các nhiệm vụ trọng tâm nói trên sẽ quyết định việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và quan trọng hơn nữa là tạo tiền đề và cơ sở cho chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế cũng như chuyển đổi mô hình phát triển đất nước trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VGP)

Về nhiệm vụ chuẩn bị năm học 2026-2027, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo bí thư và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp làm việc với ngành giáo dục và đào tạo để chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị cùng các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị năm học mới.

Việc này cần bảo đảm chuyển biến thực chất, rõ kết quả trong từng nhà trường, từng địa phương, nhất là về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, điều kiện học tập của học sinh và chất lượng giáo dục.

"Tích cực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Triển khai có hiệu quả công tác khám bệnh miễn phí cho người dân; vận hành hiệu quả Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2; khánh thành và đưa vào hoạt động Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 trong những ngày tới", Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Ngay sau hội nghị, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, nhất là các địa phương có tốc độ tăng trưởng chưa đạt yêu cầu, chưa đạt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm và sẽ bố trí làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, với các tổ chức tín dụng để tiếp tục tập trung tháo gỡ, xử lý những vấn đề vướng mắc trong thời gian vừa qua, thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu trên cơ sở bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.