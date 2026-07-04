Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6

(VTC News) -

Theo chương trình, hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và quý 2, tình hình thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng tháng 6 và 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới; công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. (Ảnh: VGP)

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng và quý sau tốt hơn quý trước, tạo đà và tạo lực để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của cả năm.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện, các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành, các cấp, địa phương, những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Các đại biểu cũng cần đề xuất những nội dung về thể chế cần tiếp tục đột phá để tạo nền tảng cho việc phát triển nhanh và bền vững, khơi thông các nguồn lực của Nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, những vấn đề khó khăn, vướng mắc nổi lên và các kiến nghị, đề xuất cụ thể với Chính phủ, với các bộ, ngành, đặc biệt là thể hiện quyết tâm và biến quyết tâm thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Sau phần thảo luận của các đại biểu, hội nghị sẽ được nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo; Thủ tướng nhấn mạnh, đây sẽ là cơ sở và định hướng quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.