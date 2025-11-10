Thông tin mới vụ doanh nghiệp kiện chính quyền thu hồi đất nhưng chưa đền bù

(VTC News) -

Mới đây, Toà án Nhân dân khu vực 3 - Quảng Ninh ra thông báo thụ lý vụ án của nguyên đơn là Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO (địa chỉ trụ sở: tổ 57, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và bị đơn là Ủy ban Nhân dân phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ trụ sở: số 696 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh).

Theo đó, người khởi kiện, yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh trả ngay cho doanh nghiệp quyền sử dụng đất diện tích hơn 43.000 m² tại khu Đèo Bụt, phường Quang Hanh.

Khu đất Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO (Quảng Ninh) bị lấy làm Dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị khu vực Đèo Bụt đã hoàn thành nhưng doanh nghiệp vẫn chưa nhận được tiền đền bù.

Trước đó, theo đơn phản ánh gửi đến Báo điện tử VTC News của Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO, tháng 12/2008, Tổng Công ty An Lạc Viên INDEVCO được UBND tỉnh Quảng Ninh giao 4,32 ha đất tại khu Đèo Bụt, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả để thực hiện dự án Đài hóa thân An Lạc Viên với thời hạn 50 năm.

Đến 1/4/2011, Tổng Công ty An Lạc Viên đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư phát triển INDEVCO. Căn cứ thực tế triển khai dự án đài hóa thân An Lạc Viên, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển INDEVCO đã chuyển nhượng dự án trên cho Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO (Công ty INDEVCO) và được UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000.325 (ngày 25/1/2013), UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận cho Công ty INDEVCO được tiếp tục sử dụng diện tích đất để triển khai dự án đài hóa thân An Lạc Viên.

Khu đất này từng là đài hóa thân An Lạc Viên, được tỉnh Quảng Ninh giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án trong 50 năm.

Ngày 6/11/2019, UBND TP Cẩm Phả phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị khu vực Đèo Bụt. Tuy nhiên, TP Cẩm Phả lại triển khai trên phần diện tích hơn 4,32ha đất của dự án Đài hóa thân An Lạc Viên mà chưa có quyết định thu hồi đất, chưa bồi thường phần giá trị đầu tư vào đất cho doanh nghiệp.

Cho tới nay, dự án chỉnh trang đô thị đã hoàn thành nhưng doanh nghiệp vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào của UBND TP Cẩm Phả.

Vì vậy, ngày 21/3, Công ty INDEVCO có văn bản gửi UBND TP Cẩm Phả về vấn đề nêu trên. Ngày 27/3, tại buổi làm việc giữa UBND thành phố Cẩm Phả, doanh nghiệp tiếp tục đưa nội dung nêu trên ra đề nghị giải quyết. Tuy nhiên đến nay, sự việc vẫn “án binh bất động”.

Từ 1/7/2025, sau khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, vụ việc nêu trên được bàn giao cho UBND phường Quang Hanh tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền.

Trong thời gian qua, PV Báo Điện tử VTC News đã nhiều lần liên hệ với UBND phường Quang Hanh để tìm hiểu, xác minh thông tin liên quan đến vụ việc nêu trên nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả phản hồi.

Tại 2 buổi họp báo thường kỳ quý II, quý III/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, PV cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin những vấn đề liên quan đến vụ việc này cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan nhưng tiếp tục không có câu trả lời.