+
++
Tin mới nhất
Tin nổi bật
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2026
Chuyển đổi xanh
Đóng
Thị trường trầm lắng, môi giới bất động sản chật vật kiếm sống
(VTC News) -
Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản rời khỏi thị trường chỉ trong nửa đầu năm kéo theo làn sóng cắt giảm nhân sự, nhiều môi giới rơi vào cảnh chật vật mưu sinh.
VTC News
⚡ Tin mới nhất
🔥 Tin nổi bật
Tin mới
Thị trường trầm lắng, môi giới bất động sản chật vật kiếm sống
10:34 09/07/2026
Bất động sản
Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Pháp vs Morocco, tứ kết World Cup 2026
10:27 09/07/2026
Thể thao
'Lửa trắng' tập 7: Mai khiến Lão Công sững sờ khi đòi vào 'thế giới ngầm'
10:27 09/07/2026
Phim
Phim của Tăng Thanh Hà vướng tranh cãi cổ phục triều Nguyễn, chuyên gia nói gì?
10:24 09/07/2026
Phim
Bộ Nội vụ nghiên cứu thành lập đô thị hạt nhân cấp xã
10:13 09/07/2026
Tin nóng
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu sai phạm bồi thường đất đai
10:11 09/07/2026
Bản tin 113
Chiều nay, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 Toán
10:02 09/07/2026
Tin tức - Sự kiện
Dự kiến trình đề án cải cách chính sách tiền lương tại Hội nghị Trung ương 5
10:01 09/07/2026
Tin nóng
Vietjet đề xuất sáng kiến 'Vietnam Halal Connect' thúc đẩy du lịch Hồi giáo
09:58 09/07/2026
Du Lịch
Đám đông giành khiêng quan tài của cố Lãnh tụ Tối cao Iran
09:58 09/07/2026
Thời sự quốc tế
Xây nhà xưởng không phép, doanh nghiệp ở Huế bị phạt 130 triệu đồng
09:54 09/07/2026
Tin nóng
Dùng mỡ lợn thay dầu ăn có tốt?
09:45 09/07/2026
Tư vấn
Loạt ô tô máy dầu còn bám trụ lại thị trường Việt
09:35 09/07/2026
Xe
Nữ nghị sĩ Paraguay quyết không nhận lỗi, gọi Mbappe là 'tên khốn'
09:34 09/07/2026
Thể thao
Giá tiêu hôm nay 9/7/2026: Tăng 5.000 đồng/kg
09:32 09/07/2026
Giá hồ tiêu hôm nay
Đá lăn đè bẹp đầu ô tô ở Sơn La
09:26 09/07/2026
Tin nóng
2 giờ sáng vẫn online, người trẻ 'sập nguồn', tự tích lũy nguy cơ bệnh tật
09:05 09/07/2026
Bệnh và thuốc
'Thủy hử' là gì, vì sao được dùng đặt tên cho chuyện 108 anh hùng Lương Sơn Bạc?
09:00 09/07/2026
Chuyện bốn phương
Nhận định, dự đoán tỷ số Pháp vs Morocco: Không cản được Mbappe
08:52 09/07/2026
Thể thao
Cách xem VTV Go trực tiếp bóng đá World Cup 2026
08:42 09/07/2026
Thể thao
Giá cà phê hôm nay 9/7/2026: Giảm sâu phiên thứ hai liên tiếp
08:36 09/07/2026
Giá cà phê hôm nay
Tuyển Mỹ phải chia 420 tỷ đồng tiền thưởng World Cup 2026 cho đội nữ
08:30 09/07/2026
Thể thao
Tuyên Quang có 5 môn lọt top 10 địa phương điểm trung bình cao nhất cả nước
08:28 09/07/2026
Tuyển sinh
Vòng xoáy trả đũa không hồi kết, xung đột Nga - Ukraine leo thang dữ dội
08:25 09/07/2026
Tư liệu
Chính phủ yêu cầu sắp xếp xã, phường theo chủ trương của Bộ Chính trị
08:23 09/07/2026
Tin nóng
Khi người dân trở thành ‘hoa tiêu ký ức’ trên hành trình tìm hài cốt liệt sĩ
08:11 09/07/2026
Đời sống
Lộ diện dàn sao hàng đầu biểu diễn giữa trận chung kết World Cup 2026
08:09 09/07/2026
Thể thao
Trải nghiệm cận tử trong 3 phút ngừng thở: Người phụ nữ thấy đời như thước phim
08:04 09/07/2026
Chuyện bốn phương
Mỹ phát động cuộc tấn công mới, Iran đề nghị thoả thuận với ông Trump
08:03 09/07/2026
Thời sự quốc tế
Khu kinh tế đầu tiên của Ninh Bình sẽ có cảng nước sâu, quy mô 265.000 dân
08:02 09/07/2026
Tin nóng
Xem thêm
SiteMap News
SiteMap
Ngôn ngữ : English
United States / International
Ngôn ngữ : हिन्दी (Hindi)
India
Ngôn ngữ : Français
France
Ngôn ngữ : Deutsch
Germany
Ngôn ngữ : 日本語 (Japanese)
Japan
Ngôn ngữ : 한국어 (Korean)
South Korea
Ngôn ngữ : Русский (Russian)
Russia
Ngôn ngữ : العربية (Arabic)
Arab Countries / Middle East
Ngôn ngữ : Español (Spanish)
Spain / Latin America
Ngôn ngữ : ไทย (Thai)
Thailand
Ngôn ngữ : Català (Catalan)
Catalonia (Spain)