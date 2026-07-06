The Win City ra mắt tầng căn hộ trải nghiệm thực tế

(VTC News) -

Thấu hiểu nhu cầu ở thực, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Đối với nhiều gia đình trẻ và cộng đồng chuyên gia đang làm việc tại cửa ngõ Tây Sài Gòn, quyết định mua nhà không chỉ dựa trên mức giá hay vị trí dự án, mà còn được củng cố bởi khả năng trực tiếp kiểm chứng chất lượng công trình và những giá trị sẽ nhận được sau khi bàn giao.

Ngay từ khi phát triển The Win City, bộ ba chủ đầu tư Gỗ An Cường – Central – Thắng Lợi Homes đã lựa chọn theo đuổi triết lý "Sản phẩm thật – Giá trị cao hơn giá bán", tập trung phát triển dòng căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực với mức giá từ khoảng 1,5 tỷ đồng.

Định hướng phát triển này nhanh chóng nhận được sự đón nhận từ thị trường. Chỉ sau hơn 7 tháng ra mắt, The Win City ghi nhận hơn 1.850 giao dịch thành công, trở thành một trong những dự án có sức hấp thụ nổi bật tại khu vực.

Kết quả này đến từ nhiều yếu tố như mức giá phù hợp, quy hoạch đồng bộ, hệ tiện ích quy mô, pháp lý rõ ràng và tiến độ thi công tích cực. Đồng thời, dự án còn hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng liên vùng đang được đầu tư mạnh như Vành đai 3, Trần Văn Giàu mở rộng, Võ Văn Kiệt nối dài cùng định hướng hình thành trung tâm hành chính mới tại khu vực Đức Hòa.

Khởi công tầng căn hộ trải nghiệm thực tế The Win City tại Tây Sài Gòn.

Tiếp nối định hướng lấy trải nghiệm thực tế làm trọng tâm, ngày 5/7/2026, bộ ba chủ đầu tư tiếp tục triển khai tầng căn hộ trải nghiệm thực tế tại tầng 6 tháp Victory Hermes (VIC 2.1).

"Mắt thấy, tay chạm" căn hộ tương lai ngay tại công trường

Tầng căn hộ trải nghiệm được bố trí tại tầng 6 tháp Victory Hermes với đầy đủ các loại hình từ Studio, 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ Plus, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ đến Dual Key, có diện tích từ 37,8 m² đến 85,5 m², đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Mỗi căn hộ được thiết kế theo những phong cách nội thất khác nhau như tân cổ điển, tối giản và Japandi, mang đến nhiều gợi ý về cách tổ chức không gian sống, giúp khách hàng dễ dàng hình dung tổ ấm tương lai theo nhu cầu và phong cách riêng.

Tầng căn hộ do Central trực tiếp thi công hoàn thiện và ứng dụng hệ giải pháp nội thất của Gỗ An Cường theo đúng tiêu chuẩn bàn giao của dự án. Từ cửa chống cháy, hệ tủ bếp, tủ quần áo đến giường ngủ và các hạng mục nội thất đồng bộ đều được hoàn thiện để khách hàng có thể đánh giá trực tiếp chất lượng vật liệu cũng như không gian sống sau khi nhận nhà.

Thiết kế căn hộ được tối ưu công năng sử dụng, tăng diện tích sinh hoạt chung, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên. Từ tầng 6, khách hàng có thể quan sát trực diện hồ bơi chuẩn Olympic Maximus, kênh Bà Cốt Bi và trục Vành đai 3, qua đó hình dung rõ hơn về cảnh quan, khả năng kết nối và tiềm năng phát triển của dự án trong tương lai.

Đội ngũ kiến trúc sư của Chủ đầu tư, Tổng thầu xây dựng Central cam kết tiến độ thi công dự án The Win City.

Việc đưa tầng căn hộ trải nghiệm lên ngay công trường cũng phản ánh tiến độ triển khai thực tế của dự án. Hiện tháp Victory Hermes đã thi công đến tầng 8 và dự kiến đến ngày 25/10/2026, toàn bộ 24 căn hộ sẽ hoàn thiện để chính thức đón khách tham quan.

Với Central đồng thời đảm nhiệm vai trò đồng chủ đầu tư và tổng thầu xây dựng, các hạng mục được kiểm soát đồng bộ từ tiến độ, chất lượng đến tiêu chuẩn kỹ thuật. Theo đại diện chủ đầu tư, việc đưa tầng căn hộ trải nghiệm vào vận hành không chỉ giúp khách hàng có thêm cơ sở đánh giá sản phẩm trước khi quyết định sở hữu mà còn là một phần trong chiến lược phát triển minh bạch của The Win City.

The Win City do chủ đầu tư Central xây dựng, chủ đầu tư An Cường hoàn thiện nội thất. phát triển với triết lý: "Sản phẩm thật – Giá trị cao hơn giá bán".

The Win City là khu đô thị cao tầng phức hợp quy mô 13,18 ha với gần 6.000 căn hộ. Dự án sở hữu hệ tiện ích One Stop Living Hub với hơn 100 tiện ích, kết nối thuận lợi đến Bình Chánh, Vành đai 3 và các khu công nghiệp trọng điểm.

Hiện tháp Victory Hermes đang được giới thiệu với mức giá từ khoảng 1,5 tỷ đồng/căn, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất lên đến 9% trong 24 tháng và phương thức thanh toán linh hoạt, tiếp tục mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho gia đình trẻ và cộng đồng chuyên gia tại cửa ngõ Tây Sài Gòn.