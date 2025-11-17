Tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Caribe giữa chiến dịch chống ma túy

(VTC News) -

Theo quân đội Mỹ, sự xuất hiện của USS Gerald R. Ford đã hoàn tất đợt tăng cường hải quân lớn nhất của Washington tại khu vực trong nhiều thập kỷ.

Hiện có khoảng 12.000 binh sĩ trên gần chục tàu chiến được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch “Mũi giáo Phía Nam” do Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Nhóm tác chiến tàu sân bay Ford, bao gồm nhiều phi đội tiêm kích và các tàu khu trục tên lửa dẫn đường, đã đi qua eo biển Anegada gần quần đảo Virgin thuộc Anh vào sáng 16/11.

Chuẩn đô đốc Paul Lanzilotta, chỉ huy nhóm tác chiến, cho biết sự hiện diện này nhằm "bảo vệ an ninh và thịnh vượng của quốc gia trước chủ nghĩa khủng bố ma túy tại Tây Bán cầu".

Từ đầu tháng 9, khoảng 20 cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào những xuồng nhỏ bị cáo buộc chở ma túy ở Caribe và Đông Thái Bình Dương đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, Mỹ chưa đưa ra bằng chứng cụ thể về danh tính những người thiệt mạng trên các xuồng bị tấn công.

Chính quyền Trump khẳng định chiến dịch nhằm chặn dòng ma túy vào Mỹ, đồng thời tuyên bố Washington đang trong tình trạng “xung đột vũ trang” với các tổ chức tội phạm ma túy lớn.

Tổng thống Trump nói Mỹ đã “quyết định xong phương án đối phó Venezuela” và sẽ mở rộng chiến dịch ra ngoài phạm vi tấn công từ biển, cam kết “ngăn ma túy xâm nhập qua đường bộ”.

Các hành động quân sự của Mỹ đã vấp phải phản ứng lo ngại từ cộng đồng quốc tế. Nhiều lãnh đạo trong khu vực, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc và cả các nghị sĩ Mỹ, bao gồm thành viên đảng Cộng hòa, đã yêu cầu chính quyền làm rõ đối tượng bị tấn công và cơ sở pháp lý của các đòn đánh.

"Điều này khiến Venezuela và cả khu vực đều lo lắng. Tất cả đang nín thở theo dõi để xem Mỹ sẵn sàng sử dụng quân lực đến mức nào", bà Elizabeth Dickinson, chuyên gia khu vực Andes của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, nhận định.

Dù Thượng viện Mỹ gần đây đã bác bỏ dự luật nhằm hạn chế khả năng ông Trump hành động quân sự mà không cần Quốc hội cho phép, các chuyên gia vẫn bất đồng về phạm vi và mức độ mà Mỹ có thể sử dụng lực lượng quân sự trong khu vực.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của tàu sân bay USS Gerald R. Ford, với khả năng chiến đấu cơ trên tàu có thể tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ, đang phát đi một thông điệp rõ ràng về quyết tâm của Mỹ trong chiến dịch chống ma túy tại khu vực này.