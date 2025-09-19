Tạm đình chỉ tài xế xe buýt tạt đầu ô tô trên cầu Rạch Chiếc

(VTC News) -

Video xe buýt lấn làn đè vạch liên, tạt đầu ô khác trên đường.

Ngày 19/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 30 giây ghi lại cảnh một xe buýt chạy ẩu, suýt gây tai nạn tại cửa ngõ TP.HCM.

Qua xác minh, sự việc xảy ra lúc 11h30 cùng ngày trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn xuống dốc cầu Rạch Chiếc, phường An Khánh (TP.HCM). Chiếc xe buýt trong đoạn clip BKS 51B-267.32, hoạt động trên tuyến số 56 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Miền Đông mới) do Hợp tác xã vận tải Quyết Thắng quản lý.

Xe buýt bất chấp vạch liền, chuyển làn đột ngột trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.HCM) khiến ô tô phía sau thắng gấp, gây nguy hiểm cho người đi đường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo clip thể hiện, khi vừa đổ dốc cầu Rạch Chiếc, tài xế lái xe buýt đè lên vạch liền màu trắng, chuyển làn qua trái, tạt ngang đầu ô tô đi cùng chiều. Tình huống khiến tài xế ô tô phải bấm còi cảnh báo, đánh lái né tránh và thắng gấp. Nhiều người ngồi trong ô tô hoảng sợ, thốt lên trong lo lắng.

Theo luật giao thông đường bộ, vạch liền màu trắng phân chia làn xe cùng chiều và không cho phép phương tiện chuyển làn. Hành vi của tài xế xe buýt được xác định đã vi phạm quy định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết bộ phận giám sát GPS ghi nhận sự việc xảy ra lúc 11h34. Trước mắt, tài xế đã bị tạm đình chỉ công tác và đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng xử lý theo quy định.