Tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh: 'Hành vi tàn độc hơn cả ác thú'

(VTC News) -

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (sinh năm 1974, thường trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Tối 13/9, Long lái ô tô bồn chở bê tông tông vào xe máy điện do một nữ sinh lớp 10 (sinh năm 2010) điều khiển. Cú va chạm mạnh đã khiến nữ sinh ngã ra đường, bị thương nặng. Long cố ý tiếp tục lái xe kéo lê nữ sinh trên đường, khiến nạn nhân bị thương nặng rồi tử vong. Y khai làm như vậy để nạn nhân chết luôn, bản thân đi tù sẽ không phải lo bồi thường.

Tài xế Đinh Văn Long có hành vi cố tình giết chết nữ sinh lớp 10 sau tai nạn.

Trên các nền tảng mạng xã hội, những bài viết, clip liên quan đến sự việc này đều tràn ngập bình luận phẫn nộ, ghê tởm hành động độc ác đến rợn người của tài xế.

"Lời khai của tên tài xế ác thú đã cho thấy sự lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ. Hành động không phải của con người nữa rồi"; "Bất kể động cơ là gì, hành vi tàn độc này cũng không thể dung thứ. Đây rõ ràng là một vụ giết người có chủ ý, được thực hiện bằng một hành động dã man, táng tận hơn ác thú".

"Hành vi ác độc này không khác gì việc sử dụng vũ khí giết người. Điều đáng lên án hơn nữa là nạn nhân khi đó đang bị mắc kẹt và đau đớn, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Trước đó, hắn có thể giúp đỡ được mà lại cố ý cán thêm"...

Thanh Tùng bình luận: "Đọc bài báo, tôi thực sự cảm thấy vô cùng phẫn uất. Hành vi giết người tàn nhẫn và thiếu nhân tính này đã vượt quá giới hạn dung thứ của pháp luật. Nỗi đau này không chỉ là một cơn chấn động nhất thời, mà sẽ trở thành một nỗi ám ảnh, một vết sẹo mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của cha mẹ cô bé. Thật không thể nào tha thứ cho một hành động dã man đến mức không còn tính người như vậy".

Hà My viết: "Đây rõ ràng là một tội ác có chủ ý, được thực hiện bằng một hành vi dã man đến mức không thể tưởng tượng nổi. Kẻ thủ ác đã ra tay khi nạn nhân đang phải vật lộn trong cơn đau, hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Điều đau lòng hơn là nạn nhân chỉ đáng tuổi con gái tài xế, vậy mà không có chút lòng thương xót nào".

Mai Chi chia sẻ: "Cái chết thương tâm của cô bé không chỉ là một sự mất mát, mà còn là nỗi đau kéo dài dai dẳng, gieo rắc ám ảnh suốt cả cuộc đời của những người thân. Hành vi tàn độc, bất chấp đạo lý và luật pháp này, không thể được tha thứ và phải bị lên án một cách mạnh mẽ nhất".

Cư dân mạng đồng loạt yêu cầu án phạt thích đáng cho kẻ thủ ác: "Con người này quá tàn nhẫn, mong pháp luật xử nghiêm kẻ vô nhân tính này. Tại sao những hành vi độc ác như vậy vẫn còn tồn tại? Cần thiết phải có những hình phạt án điểm, đủ sức răn đe, thậm chí là tử hình với tay tài xế sát nhân. Bởi lẽ, một khi đã có ý đồ sát nhân, nhân cách này không còn có thể cứu chữa, tiềm ẩn mối hiểm họa khôn lường cho xã hội”.

Anh Tú viết: "Sự cân nhắc giữa trách nhiệm pháp lý của hai hành vi riêng biệt là gây thương tích và tước đoạt mạng sống thì tài xế Long đưa ra lựa chọn quá vô nhân đạo. Một hành vi tàn nhẫn đáng phải bị khép vào tội cố ý giết người, rõ ràng tài xế có thời gian để suy nghĩ nhưng lại chọn cách giải quyết ác hơn cầm thú".

Hoàng Quân chia sẻ: "Chỉ có những kẻ ác thú đội lốt người mới có thể hành động tàn bạo đến vậy. Con người thật sự sẽ không bao giờ ra tay một cách độc ác như thế. Nếu pháp luật không được thắt chặt, sẽ còn rất nhiều số phận vô tội khác phải chịu cảnh bi thương. Hãy tăng mức phạt để răn đe, để chấm dứt hoàn toàn tội ác này, để không còn tài xế nào có suy nghĩ lệch lạc như vậy".