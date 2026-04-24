(VTC News) -

Vượt qua những vòng thi kịch tính, các đội thi đã mang đến những giải pháp quản trị đột phá, khẳng định sức sáng tạo không giới hạn của thế hệ sinh viên Kinh tế trong thời đại công nghệ số.

Với chủ đề “Quản trị trong kỷ nguyên AI”, cuộc thi năm nay đặt ra những bài toán thực tiễn hóc búa, đòi hỏi các đội thi phải có tư duy sắc bén và khả năng ứng dụng công nghệ linh hoạt. Trên sân khấu, các “CEO tương lai” đã thể hiện bản lĩnh thông qua những màn tranh biện nảy lửa, những kế hoạch kinh doanh thông minh và phong thái tự tin đầy cuốn hút.

Sức nóng PRO CEO 2026: Đêm hội của bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng Gen Z.

Các đội thi có những màn đấu trí, tranh tài căng thẳng

Tại đêm Chung kết, các đội thi xuất sắc nhất đã cùng nhau trải qua các vòng thi đầy thử thách, đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn:

Chặng 1: "Thử lửa": Các đội sẽ trình bày dự án thực chiến tại doanh nghiệp, với trọng tâm là chiến lược phát triển trong kỷ nguyên AI, Mỗi đội sẽ có 5 phút trình bày & 5 phút tương tác cùng BGK.

Chặng 2 "Đấu trí": BTC sẽ đưa ra một nhận định về “Tư duy quản trị trong kỷ nguyên AI”.

Sẽ có 2 luồng ý kiến trái chiều là “Đồng ý” và “Không đồng ý”. 2 cặp đội thi tranh biện đối kháng trực tiếp nhằm bảo vệ cho luồng ý kiến mà đội nhận được.

Không khí sôi động của đêm chung kết với sự cổ vũ của đông đảo giảng viên, sinh viên.

Phát biểu tại chương trình, TS. Trương Thanh Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, HaUI nhấn mạnh: Chúng ta không chỉ tìm kiếm một nhà vô địch, mà đang cùng nhau chứng kiến sự trưởng thành của một thế hệ sinh viên biết làm chủ công nghệ để dẫn dắt tương lai. PRO CEO 2026 khép lại nhưng đã mở ra những cánh cửa cơ hội mới.

Những trải nghiệm từ cuộc thi, sự kết nối với các chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu chính là bệ phóng vững chắc để các bạn tự tin bước vào thị trường lao động toàn cầu, nơi AI và sức sáng tạo con người cùng song hành.

TS. Trương Thanh Hằng - Phó Hiệu trưởng trường Kinh tế, HaUI phát biểu khai mạc chung kết Pro CEO - Quản trị trong kỷ nguyên AI.

Chúc mừng tất cả các đội thi đã có một đêm thăng hoa rực rỡ! Hãy giữ vững ngọn lửa đam mê và bản lĩnh để tiếp tục viết nên những câu chuyện thành công trên hành trình sự nghiệp sắp tới.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga, Hiệu trưởng Trường Kinh tế, HaUI và TS. Trương Thanh Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, HaUI trao giải Quán quân cho đội MENTIONME - Đội thi đã chinh phục Ban giám khảo bằng giải pháp quản trị đột phá và bản lĩnh sân khấu vững vàng.

PGS.TS. Vũ Đình Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, HaUI và TS. Đỗ Hải Hưng - Trưởng Khoa Quản Trị, Trường Kinh tế, HaUI trao giải Á quân cho đội GM, đội đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tư duy logic và sự nhạy bén trong xử lý tình huống.

Ban tổ chức trao giải Quý quân cho LEARN2EARN và VELOURA - Hai đội thi đầy tiềm năng với những kế hoạch kinh doanh sáng tạo.

Đêm chung kết khép lại với những giọt nước mắt hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ của niềm tin chiến thắng. Thành công của PRO CEO mùa đầu tiên đã khẳng định vị thế của Trường Kinh tế - HaUI trong việc tạo ra những sân chơi học thuật chất lượng, gắn liền với hơi thở của thời đại số, góp phần đào tạo nguồn nhân lực quản trị chất lượng cao cho xã hội.