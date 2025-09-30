Sự thật về 'Cựu chiến binh huyền thoại'

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, video ca ngợi ông Quàng Văn Nhọt (SN 1943, trú tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) như một "anh hùng, lính bắn tỉa huyền thoại", từng "vào sinh ra tử" trong nhiều cuộc chiến nhưng bị chính quyền địa phương "lãng quên".

Những bài viết này được tung ra liên tục vào các dịp lễ lớn (30/4, 27/7, 2/9) với giọng điệu khơi gợi sự thương cảm, kêu gọi ủng hộ, từ đó nhiều cá nhân đã gửi tiền thiện nguyện cho ông Nhọt thông qua các tài khoản mạng xã hội. Trước những băn khoăn trong dư luận, Công an Điện Biên đã vào cuộc để xác minh tính xác thực của các thông tin trên.

Những video sai sự thật Nông Thị Thu Thủy đăng tải về ông Quàng Văn Nhọt là lính bắn tỉa huyền thoại trên mạng xã hội.

Căn cứ kết quả làm việc với các đơn vị liên quan, Công an tỉnh Điện Biên chính thức cung cấp những thông tin đầu tiên về vụ việc này như sau: Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, hiện đơn vị chỉ lưu giữ hồ sơ của hai trường hợp người có công tại xã Mường Phăng là ông Lò Văn Nhọt (SN 1912; bản Đông Mệt) và ông Quàng Văn Nhọt (SN 1948; bản Pú Sung).

Đối với trường hợp cá nhân mang tên Quàng Văn Nhọt (SN 1943) không có tên trong danh sách cựu chiến binh của xã và đang hưởng trợ cấp người cao tuổi 500 nghìn/tháng. Các đoàn thiện nguyện đến thăm, hỗ trợ ông không thông qua UBND xã.

Căn cứ kết quả làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Mường Ảng đều xác nhận không có hồ sơ, tài liệu nào liên quan đến việc ông Quàng Văn Nhọt (SN 1943) trú tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên từng tham gia quân ngũ, xuất ngũ hay lập chiến công.

Ngày 8/9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Điện Biên tiến hành làm việc với chủ tài khoản Facebook Nông Thị Thu Thuỷ (Thuỷ Tẹt Bé Nhỏ), người thường xuyên đăng tải, lan truyền thông tin về ông Quàng Văn Nhọt (SN 1943) và sử dụng những thông tin này vào mục đích kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ ông Nhọt.

Các giấy tờ liên quan đều thể hiện rõ năm sinh của ông Quàng Văn Nhọt là 1948 chứ không phải 1943. Thông tin về ông Nhọt là lính bắn tỉa từng diệt nhiều quân địch là do trong một lần đưa ông Nhọt đi thăm quan bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ thấy ông hiểu biết về các loại súng và nghe ông từng là lính bắn tỉa.

Từ những xác minh trên, Công an tỉnh Điện Biên khẳng định những thông tin đăng tải trên mạng xã hội về ông Quàng Văn Nhọt là không đúng sự thật. Hành vi dựng nên hình ảnh sai lệch này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin mà còn gây dư luận xấu, ảnh hưởng xấu đến chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công của Đảng và Nhà nước.

Cơ quan Công an nhận định, việc tự ý kêu gọi hoạt động từ thiện, không thông qua cấp uỷ, chính quyền địa phương có dấu hiệu trục lợi cá nhân. Vụ việc này không chỉ dừng lại ở một cá nhân, mà còn liên quan đến mạng lưới tài khoản, nhóm từ thiện trên không gian mạng - nơi có thể đang lợi dụng danh nghĩa "người có công", "cựu chiến binh" để kêu gọi ủng hộ, tạo sự phẫn nộ xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm đạt mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang được chuyển cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.