SMED – Hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên phong trong điều trị cơ xương khớp

Thực trạng về bệnh lý cơ xương khớp ngày nay

Tại Việt Nam, các bệnh lý cơ xương khớp đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng. Theo khảo sát:

35% dân số Việt Nam mắc bệnh xương khớp; 70% bệnh nhân ở độ tuổi 50–70 (theo Pharmacity).

Người trẻ mắc bệnh ngày càng gia tăng: hơn 65% dân văn phòng gặp vấn đề cơ xương khớp (theo Sức khỏe đời sống). Nhiều trường hợp chỉ mới 20–30 tuổi đã phải đi khám vì đau vai gáy, thoát vị đĩa đệm (theo Đại đoàn kết)

Phương pháp điều trị

Nhiều người chọn uống thuốc hay tiêm giảm đau để dễ chịu tạm thời, nhưng đây chỉ là giải pháp đối phó. Lạm dụng lâu dài gây hại gan, thận, dạ dày, trong khi bệnh vẫn tiến triển và khó điều trị hơn về sau.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe SMED - Tiên phong trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp bằng phương pháp bảo tồn

Trước thực trạng bệnh cơ xương khớp ngày càng gia tăng và trẻ hóa, SMED ra đời với sứ mệnh tiên phong chăm sóc sức khỏe xương khớp tại Việt Nam.

Tọa lạc tại 31 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội, SMED lựa chọn hướng đi điều trị bảo tồn không phẫu thuật, mang đến giải pháp toàn diện, an toàn và bền vững, giúp người bệnh phục hồi tự nhiên, tránh phụ thuộc thuốc và hạn chế nguy cơ phẫu thuật.

Phương pháp điều trị bảo tồn – Dẫn đầu trong xu hướng điều trị cơ xương khớp hiện đại

Thực tế hiện nay, nhiều người bệnh lựa chọn Tây Y để giảm nhanh triệu chứng nhưng dễ tái phát và có thể gây tác dụng phụ nếu dùng lâu dài, hoặc Đông y – an toàn, bồi bổ cơ thể nhưng thường chậm cải thiện triệu chứng.

SMED tiên phong áp dụng phương pháp điều trị bảo tồn đa mô thức, kết hợp vật lý trị liệu chuyên sâu và bổ sung dưỡng chất cần thiết cho hệ cơ – gân – xương khớp, mang đến hiệu quả phục hồi toàn diện, an toàn và bền vững mà không cần phẫu thuật.

Điều trị bảo tồn – Giải pháp phục hồi tự nhiên cho hệ vận động

Phương pháp điều trị bảo tồn tại SMED tập trung vào việc phục hồi chức năng cơ xương khớp và cân bằng vận động của cơ thể, thông qua các kỹ thuật trị liệu hiện đại và y học cổ truyền, giúp :

Phục hồi mô cơ, gân, dây chằng và khớp tổn thương

Làm chậm quá trình thoái hóa, giảm nguy cơ phẫu thuật

Giảm đau, giảm viêm tự nhiên, không phụ thuộc thuốc

Bảo tồn cấu trúc khớp, giúp vận động ổn định, linh hoạt hơn

Phương pháp điều trị đa mô thức tại SMED – Hiệu quả và bền vững

SMED triển khai phương pháp điều trị đa mô thức, kết hợp linh hoạt nhiều liệu pháp trị liệu nhằm tối ưu hóa khả năng phục hồi:

Vật lý trị liệu chuyên sâu – phục hồi chức năng: các bài tập vận động, kéo giãn, nắn chỉnh và hướng dẫn tư thế đúng giúp giảm đau, khôi phục vận động tự nhiên.

Trị liệu nắn chỉnh cơ xương khớp: giải cơ, cân bằng trục cơ thể, giảm chèn ép thần kinh và cải thiện linh hoạt khớp.

Xoa bóp - bấm huyệt: thúc đẩy tuần hoàn, thư giãn cơ, giảm đau và phục hồi năng lượng.

Bổ sung dưỡng chất cần thiết: nuôi dưỡng gân, sụn, dây chằng, hỗ trợ tái tạo mô tổn thương và tăng sức bền khớp.

Điều chỉnh thể trạng tổng thể: cải thiện giấc ngủ, tinh thần và khả năng tự hồi phục của cơ thể.

Giải pháp toàn diện giúp duy trì sức khỏe xương khớp lâu dài.

Điểm khác biệt của SMED trong điều trị cơ xương khớp

Điều làm nên vị thế tiên phong của hệ thống phòng khám SMED không chỉ nằm ở việc ứng dụng phương pháp điều trị bảo tồn và đa mô thức, mà còn ở giá trị khác biệt trong cách tiếp cận, chuyên môn bác sĩ và hiệu quả phục hồi mà ít đơn vị nào có được.

Đội ngũ chuyên gia uy tín: Quy tụ các bác sĩ cơ xương khớp giỏi, nhiều năm kinh nghiệm trong thăm khám và điều trị, luôn cập nhật tiến bộ y khoa mới nhất.

Hệ thống cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, chẩn đoán chính xác, hỗ trợ điều trị tối ưu.

Phác đồ cá nhân hóa: Mỗi bệnh nhân đều được xây dựng lộ trình điều trị riêng biệt, rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế tái phát.

Hiệu quả được chứng minh: Hàng nghìn bệnh nhân đã thoát khỏi nỗi đau cơ xương khớp, phục hồi vận động và trở lại cuộc sống năng động, khỏe mạnh.

Bốn điểm khác biệt tại SMED

Lời khuyên từ bác sĩ SMED

Đau mỏi vai gáy, tê bì tay chân hay đau lưng thoáng qua tưởng nhẹ nhưng có thể dẫn đến thoát vị, thoái hóa, hẹp ống sống nếu chủ quan. Tại SMED, bạn sẽ được:

Khám và tư vấn trực tiếp với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Đánh giá chính xác tình trạng bằng hệ thống thiết bị hiện đại.

Đồng hành xuyên suốt, đảm bảo hiệu quả và hạn chế tái phát.