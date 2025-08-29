Siêu thị điện máy MediaMart ưu đãi lớn giảm đến 70% mừng Đại lễ 2/9

(VTC News) -

Đây là cơ hội dể khách hàng mua sắm các sản phẩm TV, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, nồi cơm điện, laptop, smartphone… với mức giảm giá đến 70%.

Diễn ra từ ngày 28/8 – 3/9/2025, bên cạnh mức giảm giá sâu, mua sắm tại MediaMart khách hàng còn được nhận thêm nhiều phần quà hấp dẫn, voucher mua sắm giá trị.

Kèo ngon đón lễ - Không thể bỏ lỡ

Tâm điểm của chương trình năm nay là loạt sản phẩm được giảm giá mạnh và đang được khách hàng chờ đón: Smart TV 32 inch Sony, Samsung, LG, Coex giảm 49% giá siêu sốc 3.490.000đ; hay Smart TV 55 inch Sony, Samsung, LG, Coex giảm 50% giá cũng chỉ có 6.990.000; Máy giặt lồng đứng 8.5kg LG, Toshiba, Coex giảm 39% giá chỉ còn 3.490.000đ; Tủ lạnh inverter 196L Aqua, Toshiba, LG, Coex giảm 29% giá cực hời 4.990.000.

Đặc biệt, trong 02 ngày cao điểm 1&2/9, nhiều sản phẩm gia dụng giá rẻ bất ngờ: Lẩu điện đa năng Coex CH-2122 giảm 55% giá chỉ 399.000đ; Quạt cây 5 cánh Coex CF-7120A xả hàng giảm 54% còn 599.000 đồng; Lò vi sóng Roler RM-3213, dung tích 20L giảm hơn nửa giá, còn 899.000 đồng; Nồi chiên không dầu Coex AF-3203 giá chỉ 999.000 đồng..

Đón Lễ lớn - Lên đời TV to - giá hời bất ngờ

Trong không khí tưng bừng của ngày lễ trọng đại, một chiếc Smart TV màn hình lớn, sắc nét sẽ là trung tâm của mọi khoảnh khắc sum vầy, từ chương trình nghệ thuật, lễ hội bắn pháo hoa cho tới những trận cầu đỉnh cao. Không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí sống động, đây còn là món quà ý nghĩa để gắn kết gia đình.

Tại MediaMart, nhiều model đang có giá ưu đãi sâu như:

TV LED Smart 43 inch COEX 43UT7002X 2K Android TV giảm 39%, chỉ còn 5,499 triệu

Smart Tivi Samsung 55 inch UA55DU7700KXXV giảm 34%, giá chỉ 10,49 triệu

TV LG NanoCell 65 inch 65NANO81TSA giảm 46%, chỉ còn 12,99 triệu

Smart Tivi LG 75 inch 75UR7550PSC giảm 47%, còn 16,99 triệu

Smart Tivi Samsung 65 inch UA65DU7700KXXV giảm 39%, còn 10,99 triệu

TV LED Smart 70 inch COEX 70UT7000X 4K Ultra HD Google TV giảm 46%, giá chỉ 12,99 triệu, tặng Quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D trị giá 790.000đ.

Ưu đãi lớn – Máy giặt, tủ lạnh, điều hòa đồng loạt giảm sâu

Trong mùa mưa ẩm, máy giặt và máy sấy hiện đại trở thành “trợ thủ” giúp quần áo luôn sạch sẽ, khô thoáng. Dịp này, MediaMart mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn:

Máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 12Kg FV1412S3B giảm 44%, giá chỉ 9,99 triệu đồng – Giảm ngay 10% khi mua ổ cắm điện Roler bất kỳ

Máy giặt Toshiba Inverter 10.5 kg TW-T21BU115UWV(MG) giảm 20%, giá còn 8,39 triệu đồng – Tặng quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D trị giá 790.000đ

Máy sấy quần áo 7.2kg Coex CD-70AVW 7giảm 44% chỉ còn 4,388 triệu đồng.

Đại lễ Quốc Khánh năm nay cũng là dịp để gia đình sum họp bên những bữa cơm gia đình ý nghĩa. Một chiếc tủ lạnh dung tích lớn, giữ thực phẩm luôn tươi ngon sẽ là người bạn đồng hành, để mỗi bữa ăn đều trọn vẹn niềm vui. MediaMart mang tới loạt siêu ưu đãi:

Tủ lạnh Side by Side Aqua Inverter 569L AQR-S633XA(SL): giảm 11%, giá chỉ 11,99 triệu đồng – Giảm ngay 10% khi mua ổ cắm điện Roler bất kỳ

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255L NR-BV281BVKV: giảm 37%, giá chỉ 8,99 triệu đồng – Giảm ngay 10% khi mua ổ cắm điện Roler bất kỳ

Tủ lạnh LG Inverter 470L Multi Door GR-B50BL: giảm 42%, giá chỉ 14,49 triệu đồng – Giảm ngay 10% khi mua ổ cắm điện Roler bất kỳ

Tủ lạnh Side by Side Inverter 442L COEX RS-4005MIB: giảm 47%, giá chỉ 10,49 triệu đồng – Tặng E-Voucher 200.000đ mua gia dụng Coex/Roler từ 2 triệu đồng

Song song với đó, nhiều mẫu điều hòa đang xả hàng hè giảm giá sâu:

Điều hòa LG 1C Inverter 9.000BTU (1HP) IEC09M1 giảm 38%, giá chỉ 7,99 triệu đồng, tặng ngay ưu đãi giảm 10% ổ cắm điện Roler.

Điều hòa Samsung 1C Inverter 12.000BTU AR13DYHZAWKNSV giảm 41%, chỉ còn 7,99 triệu đồng, ưu đãi giảm 10% ổ cắm điện Roler.

Điều hòa Daikin 1C Inverter 9.200BTU ATKF25YVMV giảm 31%, giá sốc 8,79 triệu đồng, kèm ưu đãi giảm 10% ổ cắm điện Roler.

Điều hòa Coex 1C Inverter 9.000BTU (1HP) CA-09IN35 giảm 36%, giá chỉ 5,688 triệu đồng, tặng thêm E-Voucher 200.000đ khi mua gia dụng Coex/Roler từ 2 triệu đồng.

Sắm gia dụng mới - Nghỉ lễ trọn niềm vui

Trong dịp lễ năm nay, MediaMart giới thiệu loạt thiết bị gia dụng giảm giá sâu, vừa là quà tặng thiết thực cho người phụ nữ của gia đình, vừa giúp việc bếp núc, dọn dẹp trở nên nhẹ nhàng hơn. Hàng ngàn sản phẩm hấp dẫn đang đợi khách hàng nhanh tay “săn sale”:

Nồi cơm điện cơ 1L COEX CR-3474 giảm 40%, giá còn 399.000 đồng.

Lò vi sóng có nướng 20L Sharp R-G227VN-M giảm 41%, giá còn 1,79 triệu đồng.

Máy xay đa năng 3 cối Philips HR2041/50 giảm 43%, giá chỉ còn 690.000 đồng.

Máy lọc nước nóng nguội lạnh Kangaroo Hydrogen 10 cấp KG100HK giảm 35%, giá còn 7,49 triệu đồng – Quà tặng: Bộ lõi lọc trị giá 600.000 đồng.

Máy nấu sữa hạt Roler RB-4124 giảm 40%, giá chỉ còn 1,49 triệu đồng.

Lên đời công nghệ – Laptop, Smartphone giá sốc mừng Đại Lễ

Dịp Đại lễ 2/9 cũng là thời điểm vàng để học sinh – sinh viên “lên đời” thiết bị công nghệ, sẵn sàng cho mùa Back to School. Những chiếc laptop hiệu năng mạnh mẽ, điện thoại thông minh đa tính năng sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng, giúp khách hàng học tập, làm việc và giải trí tiện lợi hơn bao giờ hết. Nhiều mẫu laptop, smartphone đang giảm giá sâu, tạo cơ hội sở hữu dễ dàng hơn:

Laptop Acer Aspire 5 A514-54-5127 giảm 5,5 triệu, giá chỉ còn 9,99 triệu đồng – Quà tặng: Balo Acer

Laptop ASUS X1504VA-NJ069W giảm 6,7 triệu, giá chỉ còn 9,89 triệu đồng – Quà tặng: Túi đựng máy

Laptop Dell Inspiron 3520 N5I5057W1 giảm 4 triệu, giá chỉ còn 14,99 triệu đồng – Quà tặng: Túi đựng máy

Macbook Air M1 Gray Space giảm sốc 12,5 triệu, giá chỉ còn 16,49 triệu đồng – Quà tặng kèm

iPhone 13 128GB giảm 5,7 triệu, giá chỉ còn 11,29 triệu đồng – Tặng ưu đãi mua củ sạc Apple 20W chính hãng chỉ 399k + E-voucher 10 triệu

iPhone 16 Pro Max 256GB giảm 5,26 triệu, giá chỉ còn 29,729 triệu đồng – Tặng ưu đãi mua củ sạc Apple 20W chỉ 399k + E-voucher 10 triệu

Smartphone Samsung Galaxy A16 4G giảm 1,16 triệu, giá chỉ còn 2,829 triệu đồng – Trả góp 0%

Không chỉ cam kết đem đến sản phẩm chính hãng với mức giá thành rẻ mà MediaMart còn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện các dịch vụ đi kèm. Theo đó, MediaMart cam kết duy trì chính sách: Miễn phí vận chuyển; trả góp 0% lãi suất; bảo hành 1 đổi 1 đến 90 ngày tùy dòng sản phẩm.

Chương trình “Mừng Đại Lễ Lớn – Ưu Đãi Lớn” diễn ra từ ngày 28/8 đến hết 3/9/2025 tại hơn 380 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc. Trong suốt thời gian này, hàng loạt sản phẩm được áp dụng mức giảm giá sâu đến 50%. Đặc biệt, duy nhất trong hai ngày 1 và 2/9, khách hàng sẽ có cơ hội “săn” loạt khuyến mại cực sốc với mức giảm đến 70% – hứa hẹn mang đến trải nghiệm mua sắm đầy hấp dẫn trong mùa lễ.

Khách hàng có thể dễ dàng đặt mua trực tuyến tại mediamart.vn hoặc liên hệ hotline 1900 6788 để được tư vấn và giao hàng tận nơi.