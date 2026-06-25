Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Nhật Bản vs Thụy Điển, bảng F World Cup 2026

(VTC News) -

Nhật Bản bước vào lượt cuối bảng F với 4 điểm, hiệu số +4 và quyền tự quyết trong cuộc đua vào vòng loại trực tiếp. Một trận hòa trước Thụy Điển đủ giúp đội bóng của HLV Hajime Moriyasu chắc suất trong nhóm 2 đội dẫn đầu. Nếu có kết quả tốt hơn Hà Lan ở trận cùng giờ, Nhật Bản còn có thể chiếm ngôi nhất bảng.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Nhật Bản vs Thụy Điển diễn ra lúc 6h ngày 26/6 tại sân vận động AT&T ở Arlington, bang Texas, Mỹ. Dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu nghiêng về Nhật Bản, dù Thụy Điển sở hữu 2 ngôi sao tấn công xuất sắc là Alexander Isak và Viktor Gyokeres.

Đội tuyển Nhật Bản có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng. (Ảnh: Reuters)

Siêu máy tính dự đoán Nhật Bản vs Thụy Điển ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Nhật Bản có tỷ lệ thắng 51,9%. Xác suất hòa là 25,9%, còn tỷ lệ thắng của Thụy Điển ở mức 22,2%. Opta cũng đánh giá Nhật Bản có 100% khả năng vào vòng 32 đội, trong khi con số này của Thụy Điển là 91,9%.

Theo mô hình dữ liệu của Sports Mole, khả năng Nhật Bản thắng là 53,2%. Thụy Điển thắng 24,25%, còn kết quả hòa đạt 22,55%. Tỷ số Nhật Bản thắng 2-1 có xác suất cao nhất trong nhóm chiến thắng của đội bóng châu Á, đạt 9,7%. Các tỷ số tiếp theo là 1-0 và 2-0.

Sports Mole đưa ra mốc trên 2,5 bàn ở mức 59%, khả năng hai đội cùng ghi bàn là 58,9%. Nhật Bản có 54,17% khả năng ghi từ 2 bàn trở lên. Thụy Điển có 61,45% khả năng ghi bàn, nhưng 70,34% khả năng ghi dưới 2 bàn.

Đội tuyển Nhật Bản có lợi thế

Nhật Bản có cơ hội kết thúc vòng bảng World Cup mà không thua lần thứ hai trong lịch sử, sau kỳ 2002 khi họ là đồng chủ nhà. Opta thống kê đội bóng châu Á đang bất bại 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Hàng công Nhật Bản có nhiều điểm ghi bàn hơn trước. Trận thắng Tunisia 4-0 ghi nhận các pha lập công của Daichi Kamada, Ayase Ueda và Junya Ito. Nhật Bản đã có 8 cầu thủ khác nhau góp dấu giày vào bàn thắng tại World Cup 2026, cân bằng thành tích tốt nhất của họ ở một kỳ World Cup.

Ayase Ueda là nhân tố nổi bật. Tiền đạo này có 2 bàn và 1 kiến tạo, cùng dẫn đầu số lần trực tiếp tham gia bàn thắng của một cầu thủ Nhật Bản trong một kỳ World Cup. Daichi Kamada cũng ghi bàn ở 2 trận liên tiếp, sau pha gỡ hòa phút 89 trước Hà Lan và bàn mở tỷ số vào lưới Tunisia.

Thụy Điển cần Gyokeres và Isak tỏa sáng. (Ảnh: Reuters)

Cơ hội của Thụy Điển

Thụy Điển đứng thứ ba bảng F với 3 điểm. Đội bóng của HLV Graham Potter cần ít nhất 1 điểm để giữ vị trí trong nhóm có cơ hội đi tiếp. Trận thua Hà Lan 1-5 khiến hiệu số của Thụy Điển trở về 0 sau chiến thắng cùng tỷ số trước Tunisia.

Thụy Điển chỉ đối mặt 10 cú sút trước Hà Lan, nhưng 7 lần bóng đi trúng đích và 5 lần thành bàn.Đội bóng Bắc Âu cho thấy khả năng chống phản công khá kém, trong khi hàng công của họ không phải lúc nào cũng ghi bàn đủ để bù lại.

Điểm tựa của Thụy Điển vẫn nằm ở cặp Alexander Isak - Viktor Gyokeres. Trong đó, Isak đã có 1 bàn và 3 kiến tạo tại giải. Anthony Elanga cũng có cơ sở để cạnh tranh suất đá chính sau khi ghi bàn từ ghế dự bị trước Hà Lan.

Dự đoán Nhật Bản vs Thụy Điển

Dự đoán Nhật Bản - Thụy Điển: Đội nào thắng?

Hệ thống dữ liệu dự đoán trận đấu của Opta và Sports Mole cùng nghiêng về Nhật Bản. Điểm chung trong dữ liệu là đội bóng châu Á có tỷ lệ thắng trên 50%, trong khi tỷ số 2-1 được Sports Mole chọn là kết quả có xác suất cao nhất cho chiến thắng của Nhật Bản.

Sports Mole dự đoán Nhật Bản thắng Thụy Điển với cách biệt 1 bàn, tổng bàn thắng từ 3 bàn trở lên. Trang dữ liệu này nhắc lại việc Nhật Bản từng đánh bại Đức và Tây Ban Nha ở World Cup trước. Hàng thủ hớ hênh của Thụy Điển cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới trận đấu có nhiều bàn thắng từ cả 2 đầu.

Nhật Bản chỉ cần hòa để chắc chắn giữ vị trí trong top 2, còn Thụy Điển cần tránh thất bại để không tự đặt mình vào thế rủi ro. Với phong độ ghi bàn của Ueda, Kamada và dữ liệu mô phỏng từ 2 nguồn chính, tỷ số tham khảo nghiêng về Nhật Bản.

Dự đoán tỷ số: Nhật Bản 2-1 Thụy Điển.