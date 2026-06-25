Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Ecuador vs Đức, bảng E World Cup 2026

(VTC News) -

Ecuador vs Đức là trận đấu của hai trạng thái trái ngược ở lượt cuối bảng E World Cup 2026. Đội tuyển Đức đã chắc chắn giữ ngôi đầu bảng sau 2 chiến thắng trước Curacao và Bờ Biển Ngà. Ecuador mới có 1 điểm, chưa ghi bàn và cần thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Trận Ecuador vs Đức diễn ra lúc 3h ngày 26/6 tại sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ). Dữ liệu từ các hệ thống dữ liệu phân tích của Opta và Sports Mole cùng nghiêng về Đức, nhưng mức chênh giữa hai mô hình không giống nhau. Điểm nổi bật của trận này nằm ở hiệu suất của hàng công Đức, phong độ của Deniz Undav và bài toán ghi bàn của Ecuador.

Denis Undav là nhân tố có thể định đoạt trận đấu. (Ảnh: AP)

Siêu máy tính dự đoán Ecuador vs Đức ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Đức có 48,8% khả năng thắng Ecuador. Tỷ lệ thắng của Ecuador là 28,2%, còn khả năng hòa ở mức 23%. Dựa trên phong độ hiện tại cũng như chất lượng đội hình, dự đoán này là có cơ sở. Đội tuyển Đức đứng trước cơ hội toàn thắng cả 3 trận vòng bảng World Cup lần thứ tư trong lịch sử.

Theo đánh giá của Sports Mole, tỷ lệt thắng của đội tuyển Đức là 58,4% (trong các kịch bản kết quả trận đấu), 23,25% hòa và 18,4% cho Ecuador. Về bàn thắng, Sports Mole đưa ra mốc trên 2,5 bàn là 49,45%, dưới 2,5 bàn là 50,55%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn đạt 48,55%. Đức có 52,22% khả năng ghi từ 2 bàn trở lên, trong khi Ecuador có 80,13% khả năng ghi dưới 2 bàn.

Đội tuyển Đức chiếm ưu thế

Đoàn quân của huấn luyện viên Julian Nagelsmann ghi 9 bàn sau 2 trận đầu World Cup 2026. Họ thắng Curacao 7-1 ở lượt ra quân, sau đó vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1 bằng bàn quyết định ở phút 90+4. Đức chưa đạt trạng thái mượt mà nhất, nhưng vẫn là đội ghi bàn nhiều nhất giải sau 2 lượt trận đầu tiên.

Deniz Undav là cái tên nổi bật nhất của hàng công Đức dù anh chỉ là phương án dự bị ở 2 trận trước. Theo Opta, tiền đạo này có 3 bàn và 2 kiến tạo chỉ trong 56 phút tại World Cup 2026, trung bình trực tiếp tham gia một bàn sau mỗi 11 phút.\

undav duc world cup 2026 (2).jpg

Undav cân bằng thành tích của Roger Milla năm 1990 về số lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng với tư cách cầu thủ dự bị tại một kỳ World Cup, tính từ khi dữ liệu được ghi nhận năm 1966.

Đức có thể xoay vòng đội hình. HLV Julian Nagelsmann có thể tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, với Nick Woltemade đá cao nhất, phía sau là Maximilian Beier, Undav và Jamie Leweling.

Cơ hội của Ecuador

Ecuador chưa ghi bàn sau 2 lượt trận. Opta thống kê đội bóng Nam Mỹ có 16 cú dứt điểm trúng đích nhưng không ghi bàn. Enner Valencia đã tung 8 cú sút tại giải năm nay nhưng vẫn chưa có pha lập công. Nếu ra sân, Valencia sẽ vượt Edison Mendez để trở thành cầu thủ Ecuador chơi nhiều trận nhất tại World Cup.

Ecuador đá 3-5-2, trong đó Enner Valencia và Gonzalo Plata là cặp tiền đạo, Moises Caicedo giữ vai trò chính ở tuyến giữa. Màn đối đầu giữa Caicedo và hàng tiền vệ Đức là điểm then chốt. Nếu Caicedo đưa được bóng lên phía trước, Ecuador có cơ sở tạo ra thế trận tốt hơn.

Kendry Paez vắng mặt vì án treo giò do nhận đủ thẻ vàng. Đây là tổn thất cho Ecuador ở trận họ cần thắng. Áp lực lớn sẽ đặt lên Valencia, John Yeboah và Gonzalo Plata cho đầu ra bàn thắng.

Dự đoán Ecuador vs Đức

Dự đoán Ecuador - Đức: Đội nào thắng?

Các hệ thống mô phỏng kết quả trận đấu của Opta và Sports Mole cùng đặt Đức ở vị trí cao hơn. Sports Mole chốt tỷ số Ecuador 0-2 Đức. Thực tế, Ecuador phòng ngự không dễ bị xuyên thủng. Vấn đề của đội bóng Nam Mỹ là hàng công thiếu sức nặng. Do đó, khả năng Ecuador có bàn thắng không cao.

Kịch bản từ các nguồn tập trung vào hai điểm: Ecuador buộc phải thắng, còn Đức có thể dùng chiều sâu đội hình và phong độ của Undav để duy trì mạch thắng. Trong nhóm tỷ số của Sports Mole, 0-2 là một trong những kết quả nổi bật nhất cho chiến thắng của Đức.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Ecuador vs Đức diễn ra lúc 3h ngày 26/6.

Dự đoán tỷ số: Ecuador 0-2 Đức.