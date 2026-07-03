Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Australia vs Ai Cập, vòng 1/16 World Cup

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Australia vs Ai Cập diễn ra lúc 1h ngày 4/7 trên sân vận động Hard Rock (Miami, Mỹ). Ai Cập đứng thứ hai bảng G sau Bỉ, bất bại ở vòng bảng với 5 điểm từ một chiến thắng và 2 trận hòa. Australia vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị trí nhì bảng D. Đội bóng của HLV Tony Popovic thắng Thổ Nhĩ Kỳ, thua Mỹ và hòa Paraguay để giành 4 điểm sau 3 trận.

Siêu máy tính dự đoán Australia vs Ai Cập ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Ai Cập có 38,6% khả năng thắng trong 90 phút. Khoảng cách giữa tỷ lệ đó và xác suất 30,4% của Australia không chênh lệch nhiều. Khả năng hai đội bước vào hiệp phụ là 31%.

Nếu tính xác suất đi tiếp, Ai Cập đạt 54%, trong khi con số của Australia là 46%. Đây là một trong những cặp đấu có độ chênh thấp nhất vòng 1/16, phản ánh sự cân bằng giữa hai đội.

Mohamed Salah vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân ở vòng 1/16. (Ảnh: Reuters)

Mô hình dữ liệu của Sports Mole cũng nghiêng về Ai Cập. Theo nguồn này, Ai Cập có 42,85% khả năng thắng, Australia đạt 29%, còn tỷ lệ hòa là 28,15%.

Các chỉ báo bàn thắng của Sports Mole nghiêng về kịch bản trận đấu ít bàn thắng. Mốc dưới 2,5 bàn đạt 60,75%, trong khi khả năng hai đội cùng ghi bàn là 44,8%.

Ai Cập nhỉnh hơn nhờ chất lượng tấn công

Ai Cập tạo nên cột mốc đáng nhớ khi bất bại cả ba trận vòng bảng. Đây là chuỗi trận dài nhất của họ trong lịch sử World Cup. Đội bóng này cũng ghi được 5 bàn, bằng tổng số bàn thắng ở 7 trận World Cup trước đó.

Tình hình nhân sự của Ai Cập khá phức tạp khi Mohamed Salah vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Bên cạnh đó, Mohamed Abdelmonem và Ahmed Fatouh cũng có nguy cơ vắng mặt vì chấn thương. Ngoài ra, Mohanad Lasheen bị treo giò, khiến HLV Hossam Hassan phải đau đầu tìm phương án thay thế.

Nếu Salah không đạt trạng thái tốt nhất, Omar Marmoush vẫn là một phương án chất lượng trên hàng công. Marmoush và Salah được đánh giá là một trong những cặp tiền đạo đáng gờm nhất vòng 1/16.

Bên cạnh đó, Ai Cập có đủ cơ sở để tự tin hướng tới chiến thắng đầu tiên trong lịch sử ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup. Đội bóng giành 5 điểm ở vòng bảng, trong đó có trận hòa 1-1 rất ấn tượng trước Bỉ. Đáng chú ý, Ai Cập ghi được số bàn thắng nhiều hơn gấp đôi so với Australia ở vòng bảng và sẽ kỳ vọng sức mạnh hàng công giúp họ giành quyền đi tiếp.

Ở hai trận cuối vòng bảng, Australia không ghi nổi bàn thắng nào. (Ảnh: Reuters)

Australia dựa vào cấu trúc phòng ngự

Trong số các đội đứng nhất hoặc nhì bảng tại World Cup năm nay, chỉ Croatia (24 cú sút) dứt điểm ít hơn Australia (26 cú sút). Australia cũng có xG (chỉ số bàn thắng kỳ vọng) thấp nhất giải trong nhóm này, chỉ đạt 2,1. Ở hai trận cuối vòng bảng, Australia không ghi nổi bàn thắng nào. Họ tung ra 17 cú sút nhưng tổng xG chỉ đạt 0,9.

Khả năng tổ chức đội hình và duy trì cự ly luôn là điểm mạnh của đội bóng có biệt danh "Socceroos", và họ sẽ cần phát huy tối đa điều đó để đối phó với Salah và Marmoush.

Bài toán chiến thuật lớn nhất của HLV Popovic là làm thế nào để hạn chế Salah hoạt động ở hành lang phải của hàng thủ. Nếu phong tỏa được ngôi sao số một của Ai Cập và buộc đối thủ phải tìm phương án ghi bàn khác, Australia vẫn có cơ hội tạo nên bất ngờ.

Ai Cập chưa từng góp mặt ở vòng 1/8 World Cup kể từ năm 1934. Đây cũng mới là lần thứ tư họ tham dự vòng chung kết World Cup. Tại World Cup 2018, Ai Cập thua cả ba trận vòng bảng. Vì vậy, việc bất bại và vượt qua vòng bảng ở giải năm nay đã là một bước tiến lớn. Nếu lọt vào vòng 1/8, đó sẽ là thành tích rất đáng ghi nhận.

Dự đoán Australia vs Ai Cập

Đây được đánh giá là một trận đấu khó dự đoán khi cả hai đội đều bộc lộ những điểm mạnh và điểm yếu trong suốt hành trình vòng bảng. Nhiều khả năng thế trận sẽ diễn ra chặt chẽ với cách biệt không lớn. Ai Cập được đánh giá là có đủ chất lượng để giành chiến thắng sít sao và ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Trong khi đó, Australia gặp vấn đề lớn ở khả năng ghi bàn khi không thể lập công trong hai trận gần nhất. Đội hình của "Socceroos" chủ yếu gồm các cầu thủ đang thi đấu trong nước hoặc ở những giải đấu hạng thấp tại châu Âu, khiến chất lượng chuyên môn bị đánh giá thấp hơn.

Nếu Salah đủ thể lực thi đấu, anh hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt và giúp Ai Cập giành chiến thắng. Đồng thời, với hàng thủ chắc chắn của Ai Cập và khả năng ghi bàn hạn chế của Australia, một trận đấu ít bàn thắng được xem là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Dự đoán tỷ số: Australia 0-1 Ai Cập