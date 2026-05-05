Siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TP.HCM đang 'hồi sinh', sắp vận hành

Sau 5 năm “đóng băng”, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, đang được tái khởi động mạnh mẽ.
Ghi nhận đầu tháng 5, tại các công trường trọng điểm như cống Phú Xuân, Tân Thuận…, không khí thi công diễn ra khẩn trương; các hạng mục cuối cùng đang được đẩy nhanh hoàn thiện để chuẩn bị đưa vào vận hành.
Trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group - chủ đầu tư) cho biết, dự án hiện bước vào giai đoạn nước rút, nhiều hạng mục đã đạt tiến độ cao và cơ bản hoàn thành phần xây lắp.
Trong đó, cống Bến Nghé đạt khoảng 99% khối lượng, đang thực hiện nạo vét tạo luồng và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển tự động SCADA; công trình này đã được vận hành thử nghiệm.
Cống Tân Thuận đạt 95%, đang hoàn thiện âu thuyền, buồng bơm, bến neo, đồng thời lắp đặt thiết bị cơ điện (MEP), hệ thống điều khiển và hoàn thiện cảnh quan.
Cống Phú Xuân đạt tiến độ 92%, đã lắp đặt hoàn chỉnh cửa van chính và các kết cấu quan trọng, hiện tiếp tục hoàn thiện hạ tầng phụ trợ.
Cống Mương Chuối đạt 94%, đã hoàn tất lắp đặt toàn bộ cửa van chính, đang gia cố lòng sông, hoàn thiện kè bảo vệ và các hạng mục phụ trợ.
Tại cống Cây Khô, tiến độ đạt khoảng 89%; các hạng mục chính đã hoàn thành, hiện đang triển khai gia cố nền, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện cảnh quan. Trong khi đó, cống Phú Định đạt khoảng 90%, đang hoàn thiện hệ thống cơ điện, gia cố bờ và chuẩn bị lắp đặt các cấu kiện cuối cùng.
Đối với các hạng mục phụ trợ, tuyến đê kè đạt khoảng 87%, hiện đang thi công các phần việc sau kè, gia cố bờ sông và lắp đặt thiết bị. Cống Cầu Kinh – Bà Bướm đạt khoảng 95%, cơ bản hoàn thành phần thân, đang hoàn thiện các hạng mục phục vụ vận hành.
Nhà quản lý trung tâm đạt 88%, đang hoàn thiện nội thất, hệ thống kỹ thuật và cảnh quan.
Theo chủ đầu tư, dự án có quy mô lớn với 6 cống kiểm soát triều chính gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định (khẩu độ từ 40–160 m), cùng 2 cống nhỏ là Cầu Kinh và Bà Bướm. Bên cạnh đó, dự án còn xây dựng tuyến đê bao – kè dài khoảng 6 km dọc sông Sài Gòn và 43 cống kiểm soát triều quy mô nhỏ.
Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ được vận hành thông qua trung tâm điều khiển tự động SCADA, giúp giám sát, điều tiết mực nước và phối hợp vận hành toàn bộ công trình.
Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát tình trạng ngập do triều cường - vấn đề tồn tại nhiều năm tại khu Nam và khu trung tâm TP.HCM. Đồng thời, công trình còn hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, hạn chế xâm nhập mặn, cải thiện môi trường nước và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Việc dự án 10.000 tỷ đồng được “hồi sinh” sau nhiều năm đình trệ không chỉ đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác chống ngập của TP.HCM, mà còn mở ra kỳ vọng về một hệ thống hạ tầng đồng bộ, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.