SH Airport Lounge - nơi kiến tạo hành trình thông minh và tận tâm

(VTC News) -

Tại Việt Nam, SH Airport Lounge là một trong những thương hiệu tiên phong trong hành trình ấy: Kết hợp sức mạnh của công nghệ với tinh thần phục vụ tận tâm, để mỗi chuyến bay không chỉ tiện lợi hơn, mà còn trở nên đáng nhớ hơn.

“Công nghệ không phải để thay thế con người, mà để giúp chúng tôi phục vụ con người tốt hơn”, đại diện Ban lãnh đạo SH Airport Lounge chia sẻ.

Hệ sinh thái số – kết nối toàn diện, trải nghiệm liền mạch

Với nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, SH Airport Lounge đang phát triển một hệ sinh thái số toàn diện, kết nối chặt chẽ các nhóm khách hàng – từ cá nhân, đại lý cho tới doanh nghiệp.

Toàn bộ hệ thống được vận hành đồng bộ, giúp tự động hóa quy trình, tối ưu thời gian và mang đến trải nghiệm liền mạch trên mọi nền tảng.

- Khách hàng cá nhân có thể chủ động đặt mua dịch vụ qua website hoặc ứng dụng di động, lựa chọn linh hoạt giữa các sản phẩm như Voucher, Combo dịch vụ, Combo lượt SH Premium Lounge hoặc SH Elite Lounge.

Mọi đơn hàng đều được quản lý rõ ràng, quyền lợi được phân hạng theo mức độ gắn bó – như một cách tri ân tinh tế dành cho khách hàng thân thiết.

- Đại lý và đối tác phân phối có thể phát hành voucher, đối soát và thanh toán nhanh gọn, minh bạch chỉ trong vài thao tác – nhờ nền tảng quản trị tích hợp.

- Khách hàng doanh nghiệp được cung cấp các giải pháp riêng biệt, từ thẻ đồng thương hiệu cho tới hệ thống liên kết dữ liệu thông qua API gateway, giúp quản lý ngân sách, quyền lợi và chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.

Nhờ đó, SH Airport Lounge không chỉ là một dịch vụ, mà đang dần trở thành nền tảng kết nối thông minh của hệ sinh thái dịch vụ tại sân bay.

Công nghệ chạm đến cảm xúc – khi dữ liệu phục vụ con người

Điểm khác biệt của SH Airport Lounge không nằm ở công nghệ phức tạp, mà ở cách thương hiệu này vận hành công nghệ bằng trái tim. Các thông tin có được đều được sử dụng giúp thấu hiểu – dự đoán – và phục vụ tốt hơn mỗi ngày. Từ lời chào thân quen, món ăn yêu thích, cho tới không gian nghỉ ngơi phù hợp với thói quen từng người, mọi chi tiết đều đang được cá nhân hóa tinh tế.

“Hiểu khách hàng hơn mỗi ngày, để mỗi trải nghiệm tại SH Airport Lounge luôn mang cảm giác thân thuộc và được trân trọng là mục tiêu của chúng tôi”, vị đại diện chia sẻ thêm.

Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7 – luôn sẵn sàng, luôn lắng nghe

Song hành cùng hệ thống công nghệ là Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7 – nơi mọi yêu cầu, dù nhỏ nhất, đều được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng. Đội ngũ tổng đài và chat trực tuyến được đào tạo chuyên sâu, giúp phản hồi chính xác, tinh tế và mang tính cá nhân hóa cao.

Với SH Airport Lounge, “chăm sóc khách hàng” không chỉ là trả lời câu hỏi, mà là trao đi cảm giác an tâm – từ lúc hành khách lên kế hoạch cho chuyến đi cho đến khi máy bay cất cánh và tới tận khi kết thúc cả hành trình.

Công nghệ vì con người – hành trình hướng tới tương lai

SH Airport Lounge không xem công nghệ là đích đến, mà là phương tiện để kiến tạo giá trị bền vững.

Mỗi cải tiến – dù là ứng dụng đặt chỗ, hệ thống nhận diện hay trung tâm hỗ trợ khách hàng – đều hướng đến một điều: Giúp hành khách cảm thấy được thấu hiểu, được phục vụ và được trân trọng.

Giữa nhịp sống sôi động của sân bay hiện đại, SH Airport Lounge vẫn giữ cho mình triết lý rất riêng: "Hiện đại nhưng không lạnh lùng. Tiện ích nhưng vẫn chan chứa cảm xúc".

Đó chính là bản sắc của một thương hiệu dịch vụ Việt mang tầm quốc tế – nơi công nghệ và con người song hành, kiến tạo nên hành trình bay trọn vẹn nhất.