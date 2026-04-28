Sau khảo sát 'trả nhà, đổi nhà', cư dân HH Linh Đàm muốn bán vội để tránh thiệt

Trong group của cư dân HH Linh Đàm thời gian gần đây, nhiều chủ căn hộ đã bày tỏ tâm lý muốn bán căn hộ đang ở để đi đến nơi mới cho ổn định, không phải sống trong trạng thái thấp thỏm lo âu vì không biết phương án giải quyết những sai phạm của chủ đầu tư sẽ được thực hiện như thế nào.

Chị N.M.A chia sẻ, chị đã mua nhà từ năm 2015, sinh sống ổn định tại đây nhiều năm. Nhưng sau khi nhận được phiếu khảo sát ý kiến, chị lo ngại những phương án được đưa ra sẽ thành hiện thực, khi đó chủ căn hộ hoặc sẽ phải lấy lại tiền gốc ký trong hợp đồng (giá chỉ bằng 1/3 thị trường) hoặc sẽ phải chuyển sang khu đô thị Thanh Hà để sinh sống và gặp rất nhiều bất tiện. Vì vậy, chị đang có ý định sớm bán nhà đi để chủ động tìm một nơi khác thích hợp hơn.

"Tôi biết là bây giờ đang dính lùm xùm như thế này mà rao bán chắc sẽ khó có người mua nhưng tôi vẫn hy vọng có người vì nhu cầu nhà ở cấp bách và muốn mua rẻ thì họ vẫn để tâm. Nếu bán được, dù giá không như kỳ vọng trước đó, nhưng tôi vẫn sẽ hạn chế được thiệt hại. Sau đó, tôi tính vay thêm tiền để mua 1 căn hộ khác ở gần đây", chị M.A chia sẻ.

Cũng theo chị M.A, tuy hiện mới chỉ dừng lại lấy ý kiến, chưa chắc chị đã mất nhà nhưng chị vẫn không khỏi thấp thỏm lo lắng vì không biết phương án cuối cùng của chính quyền sẽ ra sao, khi mà những sai phạm của chủ đầu tư đã quá rõ ràng?

"Căn hộ này là cả tài sản lớn của 2 vợ chồng tôi, nên tôi đang suy nghĩ có nên bán luôn và chấp nhận giá rẻ hơn thị trường, rồi mua căn hộ mới để ở ổn định hay tiếp tục ở lại và đấu tranh để được cấp sổ đỏ", chị M.A bày tỏ thêm.

Không chỉ chị M.A mà nhiều chủ căn hộ tại HH Linh Đàm cũng đang đắn đo, suy nghĩ về việc bán nhà vì nếu 2 phương án trong phiếu khảo sát được thực thi thì cuộc sống của họ sẽ bị xáo trộn rất nhiều, chưa kể thiệt hại tài chính cũng quá rõ ràng.

Chị Vũ Thúy Hoa (một cư dân sống tại tòa HH3) mấy tuần gần đây đi khảo sát những căn hộ xung quanh khu vực mình đang ở, với ý định nếu tìm được chỗ hợp lý thì sẽ vay tiền ngân hàng mua trước rồi rao bán căn ở Linh Đàm để trả dần tiền vay. Chị nói rằng công việc, trường học của cả vợ chồng, con cái chị đều ở gần đây nên nếu phương án chuyển sang Khu đô thị Thanh Hà thành sự thật thì chị không biết xoay xở ra sao. Vì thế, việc bán nhà ngay từ bây giờ đang được chị Hoa nghĩ đến.

Chị Hoa mua căn hộ này từ năm 2018, theo chị vấn đề không chỉ nằm ở giá trị tài sản lúc mua mà gia đình chị đã đầu tư rất nhiều tiền bạc, thời gian, công sức để ổn định cuộc sống. Trong khi đó, phiếu thu thập ý kiến chỉ ghi 2 phương án chung chung, không có thông tin cụ thể. Nếu trả nhà thì giá nhà bao nhiêu, tính theo thời điểm mua hay giá thị trường hiện tại? Còn nếu chuyển sang Thanh Hà thì căn hộ đền bù ra sao, diện tích thế nào, có sổ hay chưa? Và phương án nào cũng khiến chị lo lắng.

Đối với phương án nhận tiền theo giá hợp đồng, gia đình chị Hoa sẽ nhận lại số tiền là 1,2 tỷ đồng. "Với giá bất động sản như hiện tại, số tiền này chắc chắn không đủ mua 1 căn hộ 70 m² tại ven đô chứ chưa nói đến các căn hộ có vị trí tương đương với căn hộ hiện tại của gia đình tôi", chị Hoa nói.

Còn đối với phương án đổi sang căn hộ khác thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc, cuộc sống. Hai vợ chồng chị Hoa hiện làm ở khu vực Gia Lâm, nếu chuyển về khu đô thị Thanh Hà, mỗi ngày cả đi và về quãng đường có thể lên tới 70 km, cả hai anh chị sẽ không thể kịp giờ đưa đón con đi học. Các con của anh chị phải chuyển trường cũng rất bất tiện.

“Phương án bán nhà bây giờ để chuyển sang nơi ở gần đây là lý tưởng nhất, vừa đỡ lo lắng lại tránh được thiệt hại. Nhưng không biết thời điểm này có bán nổi không, có ai dám mua căn hộ đang nhiều tranh cãi như thế này không", chị Hoa lại băn khoăn.

Chị Nguyễn Hạnh (một cư dân tại tòa VP5) cũng cho biết, nếu chị chọn phương án trả nhà lấy tiền thì chắc chắn để mua 1 căn hộ cùng vị trí, vợ chồng chị phải đi vay ít nhất 70% giá trị căn nhà mới bởi lẽ giá các căn hộ giá rẻ tại Hà Nội hiện cũng ở mức 3 - 3,5 tỷ cho căn hộ 60 m². Như vậy, từ 1 người có nhà ở ổn định, anh chị phải trở thành một "con nợ" bất đắc dĩ.

Còn nếu phải đổi sang căn hộ tại dự án Thanh Hà thì vợ chồng chị chắc chắn cũng không đồng ý. Hiện vợ chồng chị ở cùng bố mẹ già, phải đi viện thường xuyên, căn nhà hiện tại khá gần bệnh viện điều trị, trong khi nếu về khu đô thị Thanh Hà, quãng đường đi quá xa, việc đi lại chữa bệnh cho ông bà rất khó khăn và bất tiện.

"Tôi thà chấp nhận thành người đi ở thuê chứ không thể về khu đô thị cách bệnh viện vài chục km được. Bố mẹ tôi nhiều khi phải đi viện trong đêm và trong tình trạng cấp cứu, nếu ở quá xa việc đi lại khó khăn và rất nguy hiểm", chị Hạnh chia sẻ.

Theo chị Hạnh, cả 2 phương án đưa ra để lựa chọn đều quá bất lợi cho người dân, thực tế có những căn hộ đã được mua đi bán lại nhiều lần như căn hộ nhà chị, mức giá đã tăng lên rất nhiều. Theo hợp đồng, căn hộ có khoảng 1 tỷ đồng, nhưng chị mua cuối năm 2024 với giá 2,6 tỷ đồng. Nếu áp dụng theo giá hợp đồng thì chị mất 1,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngoài số tiền mua ban đầu, tiền đề bù còn cần tính đến chi phí đầu tư nội thất, sửa sang. Nhiều nhà đầu tư hàng trăm triệu đồng để làm lại nội thất. Đây là một số tiền không hề nhỏ.

Trong khi đó, việc điều chuyển cư dân sang Khu đô thị Thanh Hà gặp rào cản lớn về hạ tầng và pháp lý, dù giá thị trường tại đó khoảng 45-47 triệu đồng/m², được cho là xấp xỉ. Bản thân dự án Thanh Hà cũng đang trong quá trình rà soát, xử lý các sai phạm về quy hoạch tương tự. Việc dùng một dự án chưa hoàn thiện về pháp lý để đền bù cho một dự án sai phạm khác là một vòng lặp rủi ro, không giải quyết triệt để gốc rễ vấn đề.