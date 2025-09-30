Sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club được vinh danh

(VTC News) -

Ngày 27/9, trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 - giải thưởng được mệnh danh là “Oscar du lịch Việt Nam”, sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club tại Ninh Bình (Hà Nam cũ) đã vinh dự được xướng tên tại hạng mục “Top 10 sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất”.

Đây là sự ghi nhận cho sự nỗ lực và thành tựu của sân gôn trong việc cung cấp trải nghiệm gôn hoàn hảo, dịch vụ chuyên nghiệp và góp phần thúc đẩy du lịch thể thao Việt Nam phát triển.

Đại diện sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club nhận giải tại hạng mục “Top 10 sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất” tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam là một trong những sự kiện thường niên quan trọng và danh giá bậc nhất trong ngành du lịch Việt Nam, nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thành tích, đóng góp nổi bật. Các hạng mục giải thưởng được đánh giá dựa trên tiêu chí chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, sự đổi mới sáng tạo và cam kết phát triển bền vững.

Năm 2025, trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch Việt Nam lần thứ 20, sân gôn Legend Valley Country Club hay sân gôn Thiên Đường nằm trong khu phức hợp thể thao - du lịch Legend Valley Country Club vinh dự được xướng tên ở hạng mục “Top 10 sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất”.

Đây là một trong những giải thưởng quan trọng, khẳng định ưu thế của sản phẩm du lịch gôn trong việc thu hút khách du lịch quốc tế, trong đó tập trung đánh giá các sân gôn nổi bật có cơ sở vật chất đạt chuẩn, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần phát triển du lịch thể thao tại Việt Nam.

"Chúng tôi rất tự hào khi có mặt trong Top 10 sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, đặc biệt là khi mới chỉ đi vào hoạt động vài năm. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của chúng tôi trong việc hoàn thiện dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng đến trở thành điểm đến gôn hàng đầu Việt Nam" - đại diện sân gôn chia sẻ.

Legend Valley Country Club nổi bật với thiết kế độc đáo, hòa quyện cùng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của vùng núi đá vôi hùng vĩ.

Tọa lạc tại vị trí sơn thủy hữu tình giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng Bát Cảnh Sơn, Ninh Bình (Hà Nam cũ) - nơi nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp và giá trị văn hóa, lịch sử sâu sắc, sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club có thiết kế đạt chuẩn thi đấu quốc tế, được thực hiện bởi Công ty Nicklaus Design do huyền thoại Gấu Vàng Jack Nicklaus sáng lập.

Địa hình tự nhiên được kết hợp khéo léo với các khu vực đánh bóng rộng và các bẫy nước rải rác, mang đến những vòng chơi đầy thử thách nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Sắp tới, thêm một sân gôn 18 hố sẽ đi vào hoạt động với nhiều cung đèo và hố gôn mãn nhãn cho người chơi khám phá, nâng tầm trải nghiệm cho mọi gôn thủ, từ người mới chơi đến thi đấu chuyên nghiệp.

Không chỉ vậy, sân gôn còn còn ghi điểm với du khách trong nước và quốc tế khi hưởng trọn hệ thống dịch vụ phong phú của khu phức hợp thể thao, du lịch Thiên Đường - Legend Valley Country Club, đáp ứng trọn vẹn cho một kỳ nghỉ gôn đẳng cấp.

Tại đây, du khách có thể nghỉ ngơi trong những căn phòng sang trọng với tầm nhìn tuyệt đẹp ra sân gôn của khách sạn Legend Valley Hotel, tận hưởng bữa ăn tại các nhà hàng đa phong cách, cũng như trải nghiệm các hoạt động ngoài trời thú vị cùng người thân, từ thư giãn ở bể bơi, leo núi, câu cá đến đi thuyền thiên nga, nướng BBQ ngoài trời…

Khu phức hợp thể thao và nghỉ dưỡng Legend Valley Country Club đem đến trải nghiệm trọn vẹn cho người chơi gôn.

Trong thời gian tới, sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng và nâng cấp cơ sở vật chất như khai trương thêm sân 18 hố và các tiện ích vui chơi, giải trí…, tích cực đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý và đào tạo nhân sự, nhằm mang lại trải nghiệm hoàn hảo hơn cho du khách.

Sân gôn cũng sẽ đẩy mạnh phối hợp tổ chức các giải đấu gôn trong nước và quốc tế, thu hút khách du lịch và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên bản đồ gôn thế giới.