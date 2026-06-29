Sàn giao dịch carbon Việt Nam chính thức vận hành

(VTC News) -

Theo Bộ Tài chính, sàn giao dịch carbon trong nước chính thức vận hành trên cơ sở các điều kiện chuẩn bị đã hoàn tất.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống giao dịch, hệ thống thanh toán, và cùng các thành viên và ngân hàng chỉ định thanh toán vận hành thử nghiệm thông suốt và ổn định. Các tổ chức được phép giao dịch cũng đã được đào tạo, trang bị kiến thức trước khi tham gia giao dịch.

Ngay trong sáng nay, sàn đã ghi nhận các giao dịch đầu tiên.

Bảng điện tử ghi nhận các giao dịch ngay sau khi sàn giao dịch carbon trong nước chính thức vận hành. (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc sàn giao dịch carbon chính thức đi vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế xanh của Việt Nam. Điều này khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một thị trường vận hành minh bạch, hiệu quả, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các yêu cầu mới của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Sàn giao dịch carbon không chỉ tạo lập cơ chế giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon một cách công khai, minh bạch mà còn góp phần hình thành cơ chế xác định giá carbon theo nguyên tắc thị trường. Từ đó, tạo động lực kinh tế để doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải và tăng sức cạnh tranh.

Đối với thị trường tài chính Việt Nam, đây là một cấu phần mới của hệ sinh thái tài chính xanh, mở ra kênh huy động và phân bổ nguồn lực cho các dự án phát triển bền vững. Đồng thời, từng bước tiệm cận các thông lệ quốc tế trong phát triển thị trường vốn và thị trường môi trường.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Chính phủ miễn toàn bộ phí dịch vụ giao dịch trong giai đoạn triển khai thí điểm đến hết năm 2028.

Bà Phương đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực của các định chế trung gian, các công ty chứng khoán thành viên và các đơn vị cung ứng dịch vụ. Đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để từng bước phát triển thị trường carbon phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế và xu thế hội nhập quốc tế.

Ông Lương Hải Sinh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, cam kết sẽ tập trung tổ chức vận hành hệ thống giao dịch, đăng ký, lưu ký và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon an toàn, ổn định, thông suốt và bảo mật.

Mọi hoạt động của thị trường sẽ được đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, góp phần đưa Sàn giao dịch carbon trong nước ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của tiến trình phát triển kinh tế xanh và phát triển bền vững của đất nước.