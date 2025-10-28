Sai lầm khi chọn gạch ngoại thất khiến tường nhanh xuống cấp

(VTC News) -

Trong thiết kế và xây dựng hiện đại, gạch ngoại thất ngày càng được ưa chuộng nhờ tính thẩm mỹ cao và độ bền vượt trội. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về loại gạch này cũng như cách chọn đúng để tránh tình trạng tường nhanh rêu mốc, bong tróc sau một thời gian sử dụng.

Gạch ngoại thất là gì?

Gạch ngoại thất là loại gạch sử dụng để ốp lát, trang trí hoặc bảo vệ các khu vực bên ngoài công trình như mặt tiền nhà, tường rào, sân vườn, ban công, bậc tam cấp…

Gạch ngoại thất có độ bền cao. (Ảnh: Gạch Viglacera)

So với gạch nội thất, gạch ngoại thất phải chịu tác động trực tiếp của thời tiết như nắng, mưa, bụi bẩn và độ ẩm nên yêu cầu kỹ thuật, chất liệu và khả năng chống thấm cao hơn.

Các loại gạch ngoại thất phổ biến hiện nay bao gồm: gạch thẻ, gạch giả đá, giả gỗ, gạch granite.

Ưu điểm của gạch ngoại thất

Ưu điểm nổi bật của gạch ngoại thất là độ bền cao, chống chịu tốt trước các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió. Do bề mặt cứng, gạch ngoại thất có khả năng chống mài mòn, giữ màu bền bỉ theo thời gian.

Ngoài độ bền, gạch ngoại thất còn tăng tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn cho ngôi nhà.

Bề mặt nhẵn bóng cũng giúp việc lau chùi bụi bẩn nhanh chóng và dễ dàng.Dù chi phí đầu tư ban đầu có thể cao hơn nhưng xét về lâu dài, gạch ngoại thất tiết kiệm hơn vì không cần sơn sửa thường xuyên như tường sơn.

Gạch thẻ ốp ngoài trời. (Ảnh: Vinavic)

Sai lầm thường gặp khi chọn gạch ngoại thất

Chọn gạch không chống thấm

Gạch có độ hút nước cao sẽ khiến nước mưa dễ ngấm vào tường, tạo điều kiện cho rêu mốc phát triển.

Gạch không phù hợp

Mỗi loại gạch có khả năng chống thấm nước và chịu nhiệt khác nhau. Mỗi loại gạch sẽ phù hợp với một kiểu thời tiết. Với những vùng có nhiệt độ cao, mưa nhiều, nếu không chọn đúng loại, gạch sẽ nhanh phai màu và dễ bị nứt.

Màu sắc không phù hợp

Màu sắc của gạch ảnh hưởng không nhỏ đến không gian ngoại thất. Màu quá sáng hoặc quá tối đều ảnh hưởng đến tổng thể kiến trúc và phong cách của ngôi nhà, làm mất đi sự hài hòa.

Thi công sai kỹ thuật

Việc thi công sai kỹ thuật, không chừa khe giãn nở hợp lý hoặc không xử lý chống thấm trước khi ốp là nguyên nhân khiến nước mưa thấm vào tường. Để tránh rủi ro này, nên chọn đơn vị thi công uy tín, có tay nghề cao.