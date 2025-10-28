Rebellions - kỳ lân chip AI Hàn Quốc tăng tốc hợp tác tại Việt Nam

(VTC News) -

Rebellions - dấu ấn mới của công nghệ bán dẫn Hàn Quốc

Thành lập năm 2020, Rebellions Inc. nhanh chóng vươn lên thành một trong những công ty bán dẫn AI hàng đầu Hàn Quốc. Khác với các doanh nghiệp chỉ tập trung vào chip, Rebellions phát triển giải pháp toàn diện kết hợp phần cứng, phần mềm và hệ thống máy chủ, giúp tăng hiệu suất AI, giảm điện năng và chi phí vận hành.

Công ty hợp tác cùng nhiều hãng sản xuất máy chủ để triển khai hạ tầng AI cho viễn thông, trung tâm dữ liệu và chính phủ tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Mục tiêu của Rebellions là biến hạ tầng AI trở nên hiệu quả, dễ tiếp cận và bền vững hơn.

Chip AI ATOM-Max của Rebellions – tăng tốc hiệu năng, tiết kiệm năng lượng.

ATOM-Max - giải pháp thay thế GPU hiệu quả

Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025 là sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Hàn Quốc (NIPA) tổ chức. Tại sự kiện này quy tụ hàng chục doanh nghiệp công nghệ hàng đầu hai nước, Rebellions dự kiến sẽ giới thiệu ATOM-Max – dòng chip tăng tốc AI inference có hiệu suất trên mỗi watt cao gấp 3 lần GPU truyền thống. Sản phẩm giúp giảm chi phí vận hành trung tâm dữ liệu, đồng thời tối ưu khả năng triển khai trong hạ tầng điện toán đám mây, góp phần thúc đẩy hợp tác công nghệ và phát triển hạ tầng AI giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Rebellions không chỉ cung cấp chip, mà còn mang đến giải pháp hệ thống trọn gói, bao gồm phần mềm và dịch vụ tùy chỉnh. Năm 2024, KT Cloud đã thương mại hóa nền tảng đám mây sử dụng chip ATOM, trong khi SK Telecom thử nghiệm chip này trong các ứng dụng AI thực tế như tổng hợp hội thoại và chẩn đoán y tế.

Ngoài Hàn Quốc, Rebellions còn hợp tác với DOCOMO Innovations (Nhật Bản) và Aramco (Ả Rập Xê Út), mở rộng triển khai sang khu vực ASEAN.

Các sản phẩm chip tăng tốc AI thế hệ mới của Rebellions, gồm ATOM-Max và nền tảng REBEL-Quad. Từ thương vụ sáp nhập đến kỳ lân công nghệ.

Năm 2024, Rebellions sáp nhập với Sapeon Korea, chính thức trở thành kỳ lân AI bán dẫn đầu tiên của Hàn Quốc. Công ty hiện nhận đầu tư từ Arm, Samsung Ventures, Wa’ed Ventures (Aramco), KT và SKT, đồng thời hợp tác với Marvell và Arm phát triển thế hệ chip mới REBEL-Quad dành cho mô hình ngôn ngữ lớn và AI đa phương thức

Việt Nam - cửa ngõ chiến lược tại Đông Nam Á

Theo ông Sunghyun Park - CEO Rebellions, Việt Nam là “điểm đến chiến lược” nhờ chính sách hỗ trợ mạnh cho ngành AI và bán dẫn, cùng nguồn nhân lực trẻ, năng động. Tại Diễn đàn năm nay, Rebellions kỳ vọng hợp tác với các cơ quan chính phủ, nhà mạng, doanh nghiệp đám mây và viện nghiên cứu để triển khai dự án thí điểm chip ATOM-Max tại trung tâm dữ liệu Việt Nam.

Công ty cũng quan tâm tới thành phố thông minh, y tế và sản xuất thông minh, đồng thời mong muốn hợp tác đào tạo, nghiên cứu AI bán dẫn cùng các trường đại học Việt Nam, góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghệ bản địa.

Tầm nhìn: Xây dựng hạ tầng AI chủ quyền và bền vững

Rebellions định vị mình là “nhà kiến tạo hạ tầng AI” - đối tác chiến lược giúp các quốc gia và doanh nghiệp triển khai năng lực AI độc lập, tiết kiệm năng lượng và chi phí, giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Theo Rebellions, tương lai của AI không chỉ nằm ở sức mạnh tính toán mà còn ở hiệu quả triển khai và an ninh dữ liệu quốc gia. Từ định hướng đó, công ty phát triển các sản phẩm như ATOM-Max và REBEL-Quad, mang lại hiệu suất cao, tiêu thụ điện năng thấp và giúp giảm chi phí vận hành, phát thải carbon cho các trung tâm dữ liệu.

Trong 3-5 năm tới, Rebellions đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp AI hàng đầu Đông Nam Á, triển khai cụm inference dựa trên ATOM-Max tại các trung tâm dữ liệu nội địa, tiến tới nền tảng rack-scale REBEL-Quad phục vụ nhu cầu AI quy mô lớn, bao gồm mô hình ngôn ngữ lớn và AI đa phương thức.

Ông Sunghyun Park, Giám đốc điều hành (CEO) của Rebellions Inc.

Chiến lược phát triển của Rebellions tập trung vào bản địa hóa giải pháp, hợp tác hệ sinh thái công nghệ, và nghiên cứu - phát triển chung cùng các đối tác địa phương. Thông qua đó, công ty mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng hạ tầng AI chủ quyền, an toàn và bền vững, hướng tới một tương lai công nghệ bao trùm cho khu vực ASEAN.