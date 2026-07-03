Quy định mới bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 264/2026/NĐ-CP quy định về bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam cũng như vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý

Theo Nghị định, việc tổ chức các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên cơ, chuyên khoang; giữ bí mật kế hoạch bảo đảm an ninh đối với đối tượng được phục vụ theo quy định của pháp luật và thực hiện nghi lễ đón, tiễn theo quy định.

Đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam gồm: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư và các đối tượng khác theo quy định của Nghị định.

Chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phải bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.

Nghị định quy định các cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại).

Doanh nghiệp thực hiện chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phải là người khai thác tàu bay của Việt Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định; trong khi các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đủ điều kiện sẽ được giao thực hiện các chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đáng chú ý, Nghị định quy định chặt chẽ tiêu chuẩn đối với người lái tàu bay thực hiện chuyến bay chuyên cơ. Theo đó, phi công phải có quốc tịch Việt Nam, có giấy phép lái tàu bay do Cục Hàng không Việt Nam cấp còn hiệu lực và đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm khai thác.

Đối với người chỉ huy tàu bay thực hiện chuyến bay chuyên cơ có thời gian bay theo kế hoạch trên 2 giờ, phải có tối thiểu 5.000 giờ bay tích lũy, trong đó có ít nhất 1.500 giờ ở vị trí lái chính, đồng thời có tối thiểu 500 giờ lái chính trên đúng loại tàu bay thực hiện chuyến bay chuyên cơ.

Trường hợp chuyến bay có thời gian dưới 2 giờ, yêu cầu tối thiểu là 4.000 giờ bay, trong đó có 1.000 giờ ở vị trí lái chính và ít nhất 300 giờ lái chính trên loại tàu bay khai thác.

Đối với lái phụ, yêu cầu tối thiểu là 3.000 giờ bay đối với chuyến bay có thời gian trên 2 giờ và 2.000 giờ bay đối với chuyến bay có thời gian dưới 2 giờ.

Đối với các loại tàu bay mới được đưa vào khai thác, trong thời gian một năm đầu, doanh nghiệp thực hiện chuyến bay chuyên cơ có trách nhiệm đánh giá năng lực của phi công trên cơ sở kinh nghiệm khai thác các loại tàu bay tương đương và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam để giám sát.

Ngoài yêu cầu về chuyên môn, người lái tàu bay thực hiện chuyến bay chuyên cơ phải có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, lý lịch rõ ràng và không bị xử lý kỷ luật do vi phạm dẫn đến sự cố an toàn hàng không trong vòng 24 tháng trước thời điểm thực hiện nhiệm vụ.

Phi công chỉ được thực hiện chuyến bay chuyên cơ khi có quyết định bằng văn bản của người đứng đầu doanh nghiệp được giao khai thác chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.