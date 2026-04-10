Quốc tế đánh giá tích cực việc Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo

Từ góc nhìn của một tổ chức đa phương, bà Ramla Khalidi, trưởng Đại diện thường trú chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho rằng, những mục tiêu mà Việt Nam đặt ra cho giai đoạn phát triển mới hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển bền vững toàn cầu.

Theo bà, Việt Nam đang theo đuổi một tầm nhìn dài hạn rất rõ ràng: Trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và tiến tới thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam đã từng bước cụ thể hóa các mục tiêu này thông qua hàng loạt chính sách và cải cách trên nhiều lĩnh vực, từ khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế đến tổ chức bộ máy và hội nhập quốc tế.

Quốc hội khóa XVI kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tạo xung lực phát triển mới.

Theo đại diện UNDP, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở các mục tiêu tăng trưởng hay cải cách, mà còn ở cách tiếp cận phát triển của Việt Nam - nơi con người được đặt ở vị trí trung tâm.

"Một điểm chúng tôi thấy rất đáng chú ý là trong các bài phát biểu nhậm chức của các nhà lãnh đạo Việt Nam, một thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh, đó là: Mục tiêu cuối cùng của mọi nỗ lực phát triển chính là con người. Người dân phải là trung tâm và là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển", bà Ramla Khalidi nhận xét.

Trong khi đó, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Ito Naoki, gửi lời chúc mừng tới ban lãnh đạo mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình cải cách, hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới.

"Nhật Bản sẽ tiếp tục ủng hộ định hướng cải cách đang được triển khai tại Việt Nam, đặc biệt dưới sự lãnh đạo rất mạnh mẽ và xuất sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chắc chắn ban lãnh đạo mới sẽ đẩy nhanh tốc độ cải cách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hơn nữa, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời đạt được hai mục tiêu trăm năm vào các năm 2030 và 2045", Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết.

Sự hỗ trợ của Nhật Bản với Việt Nam thời gian qua được thể hiện cụ thể thông qua các chương trình hợp tác kinh tế, đầu tư và hỗ trợ phát triển. Một trong những điểm nhấn trong hợp tác hai nước là việc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cung cấp khoản vay 330 triệu USD cho các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai.

Theo Đại sứ Ito Naoki, đây có thể coi là hình thức ODA của “một kỷ nguyên mới”, tập trung vào các lĩnh vực mang tính chiến lược như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn.

Về phần mình, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cũng đánh giá cao việc Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo và tiếp tục duy trì định hướng phát triển tích cực. Bà Gillian Bird nhấn mạnh rằng, Việt Nam đã đạt được “những bước tiến vượt bậc về kinh tế và xã hội” trong những thập kỷ qua, và việc Đảng, chính phủ Việt Nam tiếp tục đặt ra các mục tiêu tham vọng cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào tương lai phát triển của đất nước.

Đại sứ Australia tại Việt Nam cũng chia sẻ về những điểm tương đồng trong cách tiếp cận phát triển và hội nhập giữa hai nước.

"Australia luôn ủng hộ mạnh mẽ các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế nhiều khó khăn hiện nay, thật đáng mừng khi Việt Nam, cũng như Australia, vẫn tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hội nhập quốc tế và duy trì cách tiếp cận cởi mở, hướng ra thế giới. Điều đó hết sức quan trọng, và chúng tôi rất vui được tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam với tư cách là một đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy và bền vững", Đại sứ Australia chia sẻ.

Các đối tác quốc tế cũng ghi nhận vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam tại khu vực và trên toàn cầu. Từ việc tham gia tích cực vào các cơ chế đa phương đến việc đảm nhận các vai trò quan trọng trên trường quốc tế, Việt Nam đang thể hiện rõ hình ảnh một quốc gia năng động, có trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp vào các vấn đề chung.

Điều này càng củng cố niềm tin của các đối tác về một Việt Nam không chỉ phát triển mạnh mẽ về kinh tế, mà còn ngày càng nâng cao vị thế chính trị và ngoại giao.