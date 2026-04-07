Lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Ngay sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội. Theo Thủ tướng, Đại hội XIV của Đảng đã xác lập rõ tầm nhìn, mục tiêu, động lực và chương trình hành động cho giai đoạn phát triển mới. Nhiệm kỳ 2026-2031, Chương trình hành động cho giai đoạn phát triển mới và mở ra vận hội mới mang tính lịch sử, đòi hỏi đất nước ta không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá vươn lên, không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế, không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và nâng cao đời sống, hạnh phúc của Nhân dân. “Trước Quốc hội và Nhân dân cả nước, tôi xin hứa Chính phủ sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà hạt nhân là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói, đồng thời cho biết Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn, trọng tâm.