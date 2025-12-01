Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM, Đà Nẵng

Sáng 1/12, với 394/399 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 10.

Toàn cảnh phiên họp sáng 1/12.

Theo đó, 7 nội dung được bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ 10 để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Một là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Hai là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Ba là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Bốn là chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Năm là về bổ sung ngân sách Nhà nước đợt 2 (nguồn vốn viện trợ không hoàn lại nước ngoài) năm 2025 (trình Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp).

Sáu là về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (trình Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp).

Bảy là việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP.HCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa (trình Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp).

Quốc hội cũng đồng ý việc bố trí thời gian cụ thể trong chương trình để xem xét thông qua đối với dự án Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp này có một số nội dung cấp thẩm quyền chỉ đạo để Chính phủ trình Quốc hội thảo luận, quyết định nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo động lực mới cho đất nước phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

"Trong đó, mục tiêu đạt trên 8% tốc độ tăng trưởng trong năm 2025, giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng đạt hai con số. Tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam sẽ đạt được mức thu nhập trung bình khá; kỷ niệm 100 năm thành lập nước năm 2045, đất nước sẽ trở thành nước có thu nhập cao", Chủ tịch Quốc hội nói và nhấn mạnh quyết định của Quốc hội tại kỳ họp cuối cùng khóa XV là hết sức quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đại biểu Quốc hội tập trung cao nhất để quyết định các vấn đề quan trọng, thông qua các luật, nghị quyết đạt chất lượng cao nhất.