Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới cơ chế thi tuyển để thu hút nhân lực thực sự nổi trội

Nhiệm vụ trên được Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đưa ra khi phát biểu chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ I, giai đoạn 2020-2025, diễn ra sáng 29/11.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nêu rõ đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong công tác thi đua, khen thưởng, khơi dậy tinh thần cống hiến, đổi mới và sáng tạo của đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan của Quốc hội.

"Tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng các tập thể, cá nhân được tôn vinh tại Đại hội hôm nay. Mong các đồng chí tiếp tục phát huy thành tích đạt được, lan tỏa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa, xây dựng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả", Chủ tịch Quốc hội nói.

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với một số nội dung trọng tâm.

Trong đó, theo Chủ tịch Quốc hội, cần thi đua thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Quốc hội, xây dựng "Quốc hội số". Thi đua tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng, nhân rộng phong trào "Bình dân học vụ số".

"Đổi mới cơ chế thi tuyển, tuyển chọn, bổ nhiệm để thu hút người thực sự có năng lực nổi trội về công tác tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nội dung trọng tâm tiếp theo là thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới của Quốc hội, trong hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng.

Trước mắt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan tích cực chuẩn bị, hoàn thành Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam...

"Thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, sẵn sàng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết và thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, thực sự khích lệ, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Công tác đại biểu - cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Quốc hội chủ động tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống cơ quan của Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, phải đảm bảo các phong trào thi đua được triển khai thực chất, thiết thực, đúng quy định, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

"Các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nêu gương và hành động hiệu quả, coi kết quả thi đua là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, khen thưởng và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, các vị đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Quốc hội trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực mới, quan trọng, góp phần vào tiến trình đổi mới, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm chỉ đạo các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện hoạt động của các cơ quan của Quốc hội.

Trên cơ sở đó, công tác thi đua, khen thưởng được đẩy mạnh, đi vào thực chất; các phong trào thi đua thiết thực nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo và khí thế thi đua hăng hái, sôi nổi.

"Kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Quốc hội, nhất là trên các mặt công tác trọng tâm: hoàn thiện thể chế; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát hiệu quả những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức và thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổ chức và thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2025-2030.

Đại hội sẽ nghe báo cáo tham luận của một số đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tổng kết những kinh nghiệm hữu ích về phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đồng thời, Đại hội cũng biểu dương thành tích và tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong 5 năm (2020-2025) và thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.