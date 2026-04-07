Quan Vũ và Điêu Thuyền có quan hệ thế nào?

(VTC News) -

Quan Vũ (hay Quan Vân Trường, thường được gọi là Quan Công) là danh tướng nổi tiếng thời Tam quốc trong lịch sử Trung Hoa. Ông là một trong những công thần lập quốc của nhà Thục Hán. Quan Vũ nổi tiếng với lòng trung thành tuyệt đối, võ nghệ cao cường và được hậu thế tôn vinh là Võ thánh, là biểu tượng của lòng trung nghĩa.

Điêu Thuyền là một trong tứ đại mỹ nhân cổ đại Trung Hoa, được miêu tả với vẻ đẹp "bế nguyệt" (khiến trăng cũng phải trốn) và tài ca múa. Nàng là nhân vật nổi bật trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, được Vương Doãn dùng "liên hoàn kế" để quyến rũ, chia rẽ hai cha con Đổng Trác và Lã Bố nhằm loại bỏ gian thần.

Quan Vũ và Điêu Thuyền trên phim.

Trong chính sử gần như không có bất cứ dòng nào miêu tả về mối quan hệ giữa Quan Vũ và Điêu Thuyền. Tuy nhiên, các giai thoại dân gian, các loại hình kịch nghệ của Trung Quốc lại có những câu chuyện hết sức ly kỳ về hai nhân vật này.

Cụ thể, vở tuồng được truyền lại từ thời nhà Nguyên có tên Quan Đại vương nguyệt hạ trảm Điêu Thuyền có chi tiết sau khi Lã Bố bị giết, Trương Phi đã cướp mỹ nữ này đem về tặng cho Quan Vũ. Mặc dù cảm thán trước vẻ đẹp của Điêu Thuyền nhưng Quan Vũ vẫn tuốt gươm chém nàng vì lo sợ "hồng nhan hoạ thuỷ".

Lại có giai thoại khác kể rằng, Tào Tháo sau khi đánh hạ Lã Bố đã ban Điêu Thuyền cho Quan Vũ làm tỳ nữ, mục đích là dùng sắc đẹp của Điêu Thuyền lôi kéo người em kết nghĩa của Lưu Bị về phục vụ mình.

Quan Vũ không khó khăn gì để nhận ra âm mưu của Tào Tháo. Do đó khi nhìn thấy Điêu Thuyền, vị tướng này chỉ lạnh lùng buông một chữ "được" rồi làm ngơ. Là người con gái thông minh, Điêu Thuyền hiểu được điều gì chờ mình phía trước. Nàng bèn trở về phòng và tự vẫn.

Có rất nhiều truyền thuyết ly kỳ về mối quan hệ giữa Quan Vũ và Điêu Thuyền.

Cũng có giai thoại kể rằng, sau khi bắt được Điêu Thuyền, người có tiếng lỗ mãng như Trương Phi cũng không khỏi mê mẩn trước vẻ đẹp "ánh trăng lẫn sắc hoa cũng phải chịu thua" của nàng. Lưu Bị cũng nảy sinh ý định nạp nàng làm thiếp. Tuy nhiên, vì đại cục, ông chỉ đành kim lòng lại.

Vì biết Quan Vũ không đam mê sắc dục nên Lưu Bị đem Điêu Thuyền tặng cho ông. Quan Vũ cho rằng Điêu Thuyền là nguồn cơn của mọi tai họa, giữ lại chỉ khiến huynh đệ ganh ghét, ảnh hưởng tới cơ nghiệp nhà Hán. Vì thế, bề ngoài Quan Vũ giả vờ thu nhận nhưng bên trong sóm đã có ý định trừ khử nàng.

Khi gặp Điêu Thuyền, thấy vẻ đẹp thanh tao, bí ẩn và lay động lòng người của nàng, Quan Vũ có chút xiêu lòng. Trong khoảnh khắc, ông cảm thấy không nỡ ra tay. Tuy nhiên, cuối cùng lý trí đã chiến thắng. Quan Vũ một đao chém xuống, lấy mạng mỹ nhân để tránh họa hồng nhan.

Khi mộ Quan Vũ được khai quật, người ta tìm thấy một di thể nữ trong đó. Nhiều người đoán đó chính là Điêu Thuyền. Tuy nhiên, thân thế thật của người phụ nữ nằm trong mộ cho tới nay vẫn chưa thể kiểm chứng chính xác.

Điêu Thuyền không chỉ đẹp mà còn cực kỳ thông minh, có tài ca hát và nhảy múa thuộc hàng "thượng đẳng".

Trong các giai thoại dân gian, Điêu Thuyền cực kỳ nổi tiếng. Nàng là người có công lớn trong việc khiến cha con Lã Bố, Đổng Trác quay lưng lại với nhau. Tuy nhiên, chính sử lại không ghi nhận sự tồn tại của Điêu Thuyền. Nhiều ý kiến cho rằng, mỹ nhân này chỉ là nhân vật do La Quán Trung hư cấu trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, và do đó, mối quan hệ giữa Quan Vũ và Điêu Thuyền, dù là quan hệ tình cảm hay bất kỳ sự liên quan nào khác, cũng đều không có thật. Các giai thoại dân gian dựng nên câu chuyện giữa Quan Vũ và Điêu Thuyền chỉ nhằm mục đích tôn vinh sự trung thành, bản lĩnh của vị hổ tướng nhà Thục Hán.