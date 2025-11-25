Quần tất mới mua chỉ cần áp dụng mẹo nhỏ này sẽ không còn 'đụng tí là rách'

(VTC News) -

Quần tất là món đồ quen thuộc của nhiều phụ nữ, nhưng cũng là phụ kiện dễ hư hỏng nhất, đặc biệt khi vừa mua về đã rách chỉ sau vài phút sử dụng. Một mẹo đơn giản được chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm nhờ khả năng giúp quần tất mới bền hơn đáng kể ngay từ lần mặc đầu tiên.

Lydia Altman, tín đồ thời trang trên TikTok, sở hữu hơn 128.600 người theo dõi, mới đây chia sẻ bí quyết giúp quần tất mỏng bền hơn bằng một thao tác nhỏ trước khi mặc. Tương tự như việc dưỡng đồ da hay giặt áo len đúng cách để giữ phom dáng, chăm sóc quần tất cũng rất quan trọng. Với chất liệu đàn hồi như nylon, polyester, vốn mỏng manh và dễ bị kéo giãn, xước chỉ, quần tất rất cần được xử lý đúng cách để kéo dài tuổi thọ.

Trong video của mình, Lydia mở đôi quần tất mới tinh và nói: “Nếu bạn giống tôi, quần tất mới chỉ mặc được 5 phút là rách hoặc bị xước, thì bạn cần thử mẹo này".

Theo cô, trước tiên, hãy xả quần tất dưới vòi nước lạnh: “Tôi biết bạn sẽ nghĩ ‘nghe kỳ quá’, nhưng hãy tin tôi". Sau khi làm ướt, bạn chỉ nên vắt nhẹ để loại bỏ phần nước thừa, quần tất cần hơi ẩm, không quá ướt, trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Bước quan trọng nhất chính là bỏ quần tất vào túi zip hoặc túi kín rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh trong 24 giờ. Lydia khẳng định: “Sau 24 giờ, bạn lấy chúng ra. Việc này thật sự giúp sợi vải chắc hơn, bền hơn và giúp bạn tiết kiệm tiền vì không phải mua quần mới liên tục".

Trước khi mặc, bạn nên để quần tất rã đông vài giờ để trở lại nhiệt độ phòng.

Có nhiều cách giúp quần tất của bạn bền hơn mà không bị rách . (Ảnh: Getty Images/iStockphoto)

Tại sao đông lạnh quần tất lại giúp chúng bền hơn?

Dù nghe có vẻ lạ, nhưng phương pháp này có cơ sở khoa học. Simon Elliott, nhà sáng lập và giám đốc điều hành thương hiệu thời trang Clifton, chia sẻ với NBC rằng việc đông lạnh giúp làm sợi vải chắc hơn tạm thời bằng cách thắt chặt các liên kết, từ đó giảm nguy cơ bị sờn hoặc rách. Theo ông, quá trình này đặc biệt hữu ích với các loại quần tất mỏng, dễ hư.

Ngoài mẹo đông lạnh, chuyên gia cũng khuyến nghị một số cách đơn giản khác để hạn chế rách quần tất. Một trong số đó là giữ cho làn da, đặc biệt là chân, luôn mịn màng. Việc thoa kem dưỡng ẩm trước khi mặc không chỉ giúp quần tất trượt lên dễ dàng hơn mà còn giảm ma sát với da khô, vốn là nguyên nhân gây xước chỉ.

Chuyên gia Elliott cũng đề xuất cách xử lý quần tất khi giặt và sử dụng là luôn mặc và cởi nhẹ nhàng, tránh kéo giật mạnh. Khi giặt, nên cho quần tất vào túi lưới để tránh bị mắc vào cúc áo, khóa kéo của các loại quần áo khác, một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến quần tất nhanh rách.

Với những mẹo đơn giản nhưng hiệu quả này, việc giữ một đôi quần tất luôn bền đẹp không còn là điều quá khó. Chỉ cần dành vài phút xử lý trước khi mặc, bạn đã có thể kéo dài tuổi thọ cho món đồ mỏng manh này, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí mua mới.