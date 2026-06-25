'Phía bên kia thành phố' tập 20: Mẹ Cương suy sụp van nài bà Xuân tha thứ

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 20.

Trong tập trước, kế hoạch trả thù của Tuyết Lan (Tú Quyên) đẩy tình bạn giữa Khuê (Thái Vũ) và Cương (Võ Hoài Vũ) vào bi kịch. Bằng những lời nói dối về việc Khuê coi thường gia cảnh của bạn, Lan đã châm ngòi cho cuộc cãi vã nảy lửa giữa hai người anh em.

Tại bãi sông, trong cơn nóng giận mất kiểm soát, Cương ra tay đẩy Khuê ngã đập đầu vào đá khiến cậu bất tỉnh tại chỗ.

Ngay lập tức Cương đưa Khuê đến bệnh viện, tại đây, Khuê được chẩn đoán chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng và phải mổ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cương sau đó thừa nhận hành vi với hai mẹ và ngay lập tức bị lực lượng công an mời về trụ sở làm việc.

Khuê và Cương xảy ra mâu thuẫn tại bãi sông.

Tập 20 Phía bên kia thành phố, không khí lớp học bao trùm bởi sự kinh ngạc khi thầy giáo thông báo Khuê phải nghỉ học để điều trị chấn thương sọ não. Tiến (Trung Anh) và các bạn trong lớp hoang mang hỏi về nguyên nhân, Thái (Nguyên Thành) bất ngờ đứng lên công khai lý do thực sự khiến Khuê gặp nạn. Hành động này của Thái khiến toàn bộ học sinh, bao gồm cả Tuyết Lan, đều phải quay lại nhìn trong sự ngỡ ngàng.

Ở một diễn biến khác, sự hối hận và sợ hãi bao trùm gia đình Cương. Bước ra từ trụ sở làm việc của cơ quan chức năng, bà Phúc (Khánh Linh) không thể đứng vững nữa. Bà ngay lập tức ngã gục bên chiếc xe máy, lo sợ nếu Cương đi tù thì bà biết phải sống sao. Chứng kiến mẹ suy sụp, Cương chỉ biết quỳ xuống, liên tục nói lời xin lỗi trong nước mắt.

Câu chuyện càng trở nên kịch tính hơn, qua sự việc đau lòng của Khuê, mối quan hệ giữa hai người mẹ vốn thân thiết như chị em ruột nay đã rạn vỡ. Bà Phúc nài nỉ bà Xuân (Huyền Sâm) cho Cương một cơ hội để chuộc lỗi. Tuy nhiên, trước tình trạng nguy kịch của con trai, bà Xuân phản ứng vô cùng quyết liệt. Bà khẳng định nếu Khuê không tỉnh lại, bà sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ con Cương.

Sự hối hận và sợ hãi bao trùm gia đình Cương

Liệu Khuê có thể vượt qua cơn nguy kịch để tỉnh lại? Cương sẽ phải đối mặt với hình phạt nào trước pháp luật sau hành động thiếu kiềm chế của mình?

Tập 20 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 25/6 trên VTV1.