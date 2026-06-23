'Phía bên kia thành phố' tập 18: Tuyết Lan mỉm cười khi thấy đôi bạn thân rạn nứt

(VTC News) -

Trích đoạn "Phía bên kia thành phố" tập 18.

Ở tập trước, sau khi vô tình nghe được sự thật về cái chết của anh trai liên quan đến nhóm bạn, Tuyết Lan (Tú Quyên) điên cuồng trút giận và lên kế hoạch trả thù. Cô dùng mỹ nhân kế tặng Cương một nụ hôn để mời cậu dự tiệc sinh nhật, khiến Cương (Võ Hoài Vũ) quên đi lời hứa với Khuê.

Mặc dù khi đó Khuê (Thái Vũ) đang suy sụp tâm lý tại bãi sông, nhưng Cương lại lựa chọn đến dự tiệc của Lan và thậm chí còn chấp nhận làm hòa, ôm lấy kẻ thù Thái (Nguyên Thành) theo yêu cầu của cô bạn.

Hành động của Cương bị Tiến (Trung Anh) chụp lại và gửi cho Khuê. Bức hình khiến Khuê cảm thấy bị phản bội, cậu đánh mất niềm tin vào người bạn thân thiết nhất của mình.

Xem bức hình khiến Khuê mất niềm vào tình bạn.

Trong tập 18 Phía bên kia thành phố, bà Nhung (Thùy Dương) lên phòng hỏi về số quà tặng mà bỗng dưng Tuyết Lan nhận được, cô thản nhiên nói dối rằng đó là do bạn bè tự nguyện tặng. Thực chất, bữa tiệc hôm đó hoàn toàn không phải là ngày sinh nhật của Tuyết Lan. Cô chỉ dựng lên vở kịch này để lôi kéo Cương và thực hiện âm mưu trả đũa.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Lan và mẹ vẫn căng thẳng khi cô tiếp tục coi mẹ như "vô hình" và chỉ muốn tâm sự với người bố đang ở xa.

Tại trường học vào sáng hôm sau, Khuê xuất hiện với trạng thái phòng bị, đeo tai nghe và không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Cương chủ động tiến lại gần, dùng sách vở để kiếm cớ bắt chuyện với cậu bạn, Khuê ngay lập tức gạt phăng cuốn sách của Cương đi, làm kinh động cả lớp học.

Đáng chú ý nhất là phản ứng của Tuyết Lan trước cảnh tượng đôi bạn thân chí cốt xảy ra xích mích. Thay vì can ngăn như mọi khi, Lan chỉ ngồi yên một chỗ và nở nụ cười thỏa mãn. Thái độ kỳ lạ này đã bị Tiến trông thấy.

Trong cuộc trò chuyện riêng ở sân trường, Tiến thẳng thắn cảnh báo Khuê về sự thay đổi của nhóm kể từ khi Lan gia nhập. Tiến chỉ ra rằng chính Lan là người chủ mưu mời Thái đến tiệc sinh nhật, kích động Cương làm hòa với kẻ thù, là nguyên nhân khiến Cương có thái độ kỳ lạ như hiện tại.

Những lời phân tích của Tiến khiến Khuê bắt đầu ngờ ngợ và nhận ra dường như cả nhóm đang rơi vào cái bẫy tinh vi từ cô bạn mới.

Khuê dường như đã nhận ra điều gì đó.

Liệu Khuê sẽ làm gì để vạch trần bộ mặt thật của Tuyết Lan? Cương có tỉnh ngộ trước khi đánh mất người anh em thân thiết nhất của mình?

Tập 18 “Phía bên kia thành phố” sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 23/6 trên VTV1.