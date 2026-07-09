Phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 9/7, lực lượng tập trung toàn bộ quân số, tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Trong ngày, lực lượng chức năng đã đào hố có độ sâu khoảng 2m, dài 5m, rộng 3m, với khối lượng đất được đào và sàng lọc khoảng 50m³. Họ phát hiện thêm 5 bộ hài cốt cùng 2 bộ di vật.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng là 16 bộ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày 10/7, lực lượng quy tập sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại hiện trường.

Trước đó, cuối tháng 5, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát đi thông báo tìm kiếm nhân chứng từng trực tiếp tham gia chôn cất hoặc biết thông tin về các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Mậu Thân 1968.

Sau lời kêu gọi, nhiều nhân chứng, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ đã cung cấp những tư liệu, ký ức quan trọng, góp phần khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn tập thể.

Trên cơ sở tổng hợp tài liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát bằng thiết bị radar xuyên đất, Bộ Tư lệnh TP.HCM xác định khu vực Công viên Lê Thị Riêng có dấu hiệu bất thường dưới lòng đất và tổ chức khai quật tìm kiếm từ đầu tháng 7.

Lực lượng chức năng đã phát hiện một rãnh chôn tập thể dài khoảng 25m phía sau Nhà truyền thống trong Công viên Lê Thị Riêng. Từ rãnh mộ này, nhiều hài cốt và di vật của các chiến sĩ đã được tìm thấy, gồm tấm tăng bộ đội, hộp tiếp đạn, lược, cưa tay cùng nhiều giấy tờ đã hư hỏng.

Ngày 9/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng khu vực khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đặc biệt, một mẩu giấy còn lưu được thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, giúp cơ quan chức năng bước đầu xác định danh tính một trong các hài cốt được quy tập. Sáng 7/7, hai người nhận là em trai của liệt sĩ đã hoàn tất việc lấy mẫu ADN để đối chiếu huyết thống, kết quả đang được cơ quan chuyên môn phân tích.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với mục tiêu đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình sau gần 60 năm.

Trong chiến dịch này, các lực lượng đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm từ khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định danh tính và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.