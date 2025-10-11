Phạm Quỳnh Anh hiếm hoi nhắc về chồng cũ sau 7 năm ly hôn

(VTC News) -

Sau hành trình tại Chị đẹp đạp gió, Phạm Quỳnh Anh trở lại đường đua âm nhạc với dự án Xinh sao phải khóc. Đây là sản phẩm đánh dấu cột mốc 28 năm hoạt động nghệ thuật của giọng ca 8X, đồng thời thể hiện một hình ảnh mới mẻ, hiện đại hơn trong âm nhạc lẫn cuộc sống của cô.

Nói về hành trình gần 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Phạm Quỳnh Anh nói: "Có lúc tôi thăng hoa, có khi đối diện thử thách. Dù thế, tôi luôn xem mọi thứ đi qua là trải nghiệm đáng giá, không có trường lớp nào dạy".

Đáng chú ý, Phạm Quỳnh Anh cũng nói lời "biết ơn" chồng cũ - nhạc sĩ Quang Huy. Theo nữ ca sĩ, Quang Huy là người đã dạy cô nhiều điều trong nghề gồm ca hát, làm quản lý, sản xuất sản phẩm.

“Đó là những bài học mà không có ngôi trường nào dạy tất cả. Tôi đã tích lũy nhiều năm cho những kỹ năng đó để hôm nay tôi có thể tự bước đi, tự làm công việc của mình mà không bị bỡ ngỡ. Tôi trân trọng quá khứ vì đã giúp tôi trưởng thành như hôm nay”, nữ ca sĩ tâm sự.

Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy vẫn giữ mối quan hệ tốt sau ly hôn.

Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy có hơn 10 năm gắn bó trước khi kết hôn vào năm 2012 và sinh hai con gái. Tháng 10/2018, nữ ca sĩ xác nhận ly hôn.

Dù đã chia tay 7 năm, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, thường cùng xuất hiện trong các dịp sinh nhật của con và luôn tôn trọng, ủng hộ nhau trong cuộc sống.

Ở tuổi 41, Phạm Quỳnh Anh có cuộc sống viên mãn với sự nghiệp ổn định, tình yêu ngọt ngào và các con ngoan ngoãn bên cạnh. Sau 3 lần sinh nở, nữ ca sĩ vẫn giữ vóc dáng thon gọn, phong cách trẻ trung, gợi cảm và được nhận xét ngày càng mặn mà, cuốn hút.

Cô chia sẻ hiện tại làm nghề với tâm thế thoải mái. Sau khi tham gia show Chị đẹp đạp gió 2024, Phạm Quỳnh Anh tìm được nguồn năng lượng mới và có cơ hội kết nối thân thiết với nhiều đồng nghiệp.

"Tôi không thể làm việc gì tốt hơn ngoài ca hát. Do đó, tôi sẽ gắn bó âm nhạc đến khi nào không còn có thể", ca sĩ thừa nhận.

Phạm Quỳnh Anh đang làm nghề với tâm thế thoải mái.

Trong sản phẩm mới, Quỳnh Anh "lột xác" về âm nhạc lẫn diện mạo. Cô thể hiện nét tươi vui qua các bài hát có tiết tấu nhanh, không còn mang vẻ u buồn, ủy mị. Nữ ca sĩ nói sự thay đổi xuất phát từ việc lắng nghe bản thân, khán giả, hơn hết là không muốn các con phải buồn.

Phạm Quỳnh Anh cho biết: "Khi thấy tôi hát nhạc sôi động và nhảy nhót, các bé thích và cổ vũ. Tôi muốn khi các con lớn lên, nhìn về mẹ sẽ thấy điều tích cực. Tôi cũng xem sự thay đổi là cách để gần gũi, kết nối với con nhiều hơn".

Sau gần ba thập kỷ hoạt động, Phạm Quỳnh Anh chứng minh rằng tuổi tác không giới hạn sự tươi mới của âm nhạc. Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi "đứa con tinh thần đặc biệt" được giới thiệu đến khán giả, bạn bè và người thân.

MV "Xinh sao phải khóc" - Phạm Quỳnh Anh

Với Phạm Quỳnh Anh, Xinh sao phải khóc không chỉ là tuyên ngôn của riêng bản thân, mà là lời nhắn gửi đến mọi phụ nữ: Hãy luôn trân trọng và yêu thương chính mình vì chỉ khi đó, ta mới có thể lan tỏa yêu thương đến người khác.