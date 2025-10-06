Phá đường dây buôn lậu gây thiệt hại trăm tỷ đồng ở vùng biên Móng Cái

(VTC News) -

Ngày 6/10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả chuyên án do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh chủ trì, triệt phá đường dây buôn lậu lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 - Móng Cái.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 người liên quan, trong đó có 3 người Trung Quốc về tội “buôn lậu” quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang, áo đen).

Trước đó, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế tổ chức kiểm tra, bắt giữ 28 xe container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2.

Đây là các phương tiện và hàng hóa đứng tên của 75 doanh nghiệp với 176 tờ khai và đều đã làm thủ tục thông quan, nhập khẩu qua Cửa khẩu Bắc Luân 2, đang trên đường vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu, sau đó đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

Kết quả kiểm hóa hàng hóa đối với 19/28 container xác định ngoài hàng hóa trong danh mục tờ khai nhập khẩu, nhóm người này đã trà trộn từ 30 đến 70% hàng nhập lậu với hàng gia công. Trong đó có 3/19 container chứa 100% hàng nhập lậu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đối chiếu hàng hóa chứa trong các xe container.

Chủng loại hàng hóa chủ yếu là vật dụng thiết yếu như: thiết bị máy tính, mực máy in, tủ điện, lốp ô tô, thùng sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát, thiết bị điện tử… với ước tính tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trong 19 container đã qua kiểm hóa là trên 30 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, nhóm người Việt Nam do Trương Văn Hà (SN 1983, trú tại xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (SN 1989, trú tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu, cấu kết với nhóm người Trung Quốc gồm: Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang, SN 1993); Liu Chuan (Lưu Thuyền, SN 2002) và He Shenshen (Hà Thâm Thâm, SN 1996) thành lập, điều hành các doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu hàng gia công qua Cửa khẩu Bắc Luân 2.

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa trên các container, xác định số lượng hàng nhập lậu có trị giá trên 30 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty Thiên Kiến tại xã An Hưng, TP Hải Phòng do các đối tượng người Trung Quốc điều hành.

Công ty TNHH xuất nhập khẩu và vận tải Khánh Cường (trụ sở tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh) và Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Quang Hiếu (trụ sở tại xã An Khánh, TP Hải Phòng) do Trương Văn Hà và Nông Văn Hậu điều hành.

Loạt 28 container được các đối tượng dùng để buôn lậu lượng lớn hàng hóa qua Cửa khẩu Bắc Luân 2, tỉnh Quảng Ninh.

Nhóm này lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công (thuế nhập khẩu 0%), lấy tên nhiều pháp nhân mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa, trà trộn hàng nhập lậu, không kê khai nộp thuế nhập khẩu, đóng xen kẹp vào các container.

Sau đó, chúng vận chuyển qua cửa khẩu chính ngạch về khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu giao cho các doanh nghiệp vốn FDI trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng....

Theo cơ quan công an, phương thức thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, buôn lậu với số lượng lớn và gây thiệt hại cho Nhà nước ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can đối với nhóm người bị tạm giữ hình sự, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.