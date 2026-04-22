Petrotek và Hyundai Oilbank ký kết hợp tác chiến lược

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh thị trường dầu nhờn tại Việt Nam đang có nhiều biến động về giá cả, nguồn cung và cạnh tranh giữa các thương hiệu trong và ngoài nước. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một hệ thống phân phối ổn định, minh bạch và bền vững được xem là yếu tố then chốt để các doanh nghiệp phát triển dài hạn.

Tại sự kiện, Petrotek và Hyundai Oilbank ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, Petrotek trở thành đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm dầu nhờn Hyundai XTeer tại thị trường Việt Nam, theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Hyundai Oilbank và Petrotek ký kết hợp tác chiến lược, thúc đẩy phát triển thị trường dầu nhờn tại Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Đức – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Petrotek Việt Nam cho biết:

“Việc ký kết hợp tác chiến lược lần này không chỉ khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Petrotek và Hyundai Oilbank, mà còn là bước đi quan trọng để xây dựng hệ thống phân phối Hyundai XTeer một cách bài bản, ổn định và bền vững. Chúng tôi hướng tới việc phát triển thị trường một cách minh bạch, tạo nền tảng để các nhà phân phối có thể yên tâm đầu tư và tăng trưởng lâu dài.”

Đại diện phía Hyundai Oilbank, ông Kim Jong Jin – Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Oilbank chia sẻ rằng Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển của tập đoàn tại khu vực châu Á.

“Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam, đồng thời tin tưởng rằng với năng lực triển khai và sự am hiểu thị trường, Petrotek sẽ là đối tác phù hợp để cùng phát triển thương hiệu Hyundai XTeer một cách bền vững”, ông Kim Jong Jin nhấn mạnh.

Theo Petrotek, trong năm 2026, doanh nghiệp sẽ tập trung vào ba trụ cột chính gồm: phát triển hệ thống phân phối, kiểm soát thị trường và đẩy mạnh các hoạt động marketing hỗ trợ nhà phân phối.

Cụ thể, công ty sẽ phân bổ danh mục sản phẩm theo từng nhóm hàng như dầu công nghiệp, dầu động cơ ô tô, xe máy và các sản phẩm phụ trợ; đồng thời xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng phân khúc và từng khu vực thị trường.

Bên cạnh đó, các hoạt động marketing như triển khai biển bảng tại điểm bán, quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên phương tiện giao thông và các chiến dịch truyền thông cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao độ nhận diện thương hiệu Hyundai XTeer.

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, Hyundai XTeer và Petrotek cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung, tổ chức các chương trình thay nhớt miễn phí và đồng hành cùng các giải thể thao phong trào.

Thông qua hội nghị lần này, Petrotek và Hyundai Oilbank kỳ vọng tiếp tục củng cố niềm tin với hệ thống phân phối, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới cho thương hiệu Hyundai XTeer tại thị trường Việt Nam.