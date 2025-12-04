Panasonic cùng giới trẻ hiện thực hóa ý tưởng bền vững tại 'Đại sứ Gen G 2025'

Top 5 sáng kiến xuất sắc nhất đã chính thức được “lộ diện”, nhận được gói hỗ trợ từ Panasonic về tài chính với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng và sự hỗ trợ kỹ thuật để triển khai thực tế. Năm thứ ba của chương trình tiếp tục ghi dấu sự đồng hành của thương hiệu Nhật Bản trong hành trình tìm kiếm và ươm mầm những ý tưởng sáng tạo từ thế hệ trẻ Việt Nam để lan tỏa lối sống xanh cho cộng đồng.

20 nhóm sáng kiến đầy tiềm năng từ Hà Nội, TP.HCM, Huế và Cần Thơ đã tham gia trực tuyến và trực tiếp tại vòng chung kết “Đại sứ Gen G 2025”, biến sự kiện trở thành một sân chơi đầy nhiệt huyết, sáng tạo nhưng cũng không thiếu đi sự căng thẳng, cạnh tranh quyết tâm của các “Gen G” - thế hệ sống xanh. Tại đây, các bạn trẻ đã thỏa sức trình bày những ý tưởng về các dự án hướng tới môi trường, cộng đồng và phát triển bền vững mà họ đã nuôi dưỡng và trau dồi trong suốt thời gian qua.

Điều dễ dàng nhận thấy trong chương trình năm nay là tính đa dạng của các dự án của Top 20, từ ý tưởng gắn liền với đời sống hàng ngày như thu gom rác, tái chế đồ chơi cũ, cho tới tận dụng và biến những nguyên liệu phổ biến sẵn có như rơm, bã cà phê, vỏ dứa, lá chuối thành những sản phẩm, giải pháp mới; và phát triển các ứng dụng di động cho lối sống xanh. Đặc biệt, nhiều dự án được BGK đánh giá là thực sự “đậm chất” Gen Z, đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hay “game hóa” (Gamification) để tối ưu hiệu quả tới cộng đồng.

Dù cách tiếp cận vấn đề hay hình thức thể hiện khác nhau, tất cả các sáng kiến tham gia vòng chung kết đều chia sẻ một mục tiêu thực hành, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và góp phần trung hòa carbon. Đây cũng là nội dung chủ đề “Tuần hoàn xanh, giảm nhanh carbon” mà Panasonic tập trung nhắm đến trong mùa ba của “Đại sứ Gen G”.

Ông Yokoyama Yu, Giám đốc Panasonic Việt Nam chia sẻ: “Cam kết đóng góp cho xã hội luôn là kim chỉ nam cho các hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội của Panasonic trên toàn cầu. Trong đó, Tập đoàn đặt ra tầm nhìn Panasonic Green Impact về giảm phát thải CO2 hướng đến sức khỏe toàn diện của mỗi cá nhân và sự phát triển bền vững của xã hội.

Nhưng chúng tôi hiểu rằng, cần nhiều hơn sự chung tay hành động của toàn xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ, để tạo ra những tác động đủ lớn. Vì vậy, chúng tôi thực hiện chương trình “Đại sứ Gen G 2025” với mong muốn trao quyền cho các bạn trẻ. Chúng tôi tin tưởng vào thế hệ trẻ – năng lượng, sự sáng tạo và niềm đam mê đóng góp cho cộng đồng của các bạn chính là yếu tố then chốt để xây dựng một tương lai xanh hơn, bền vững hơn.”

Top 20 sáng kiến tiềm năng nhất tham gia vòng chung kết “Đại sứ Gen G 2025’.

Trong năm thứ ba được tổ chức, chương trình nhận được gần 400 sáng kiến xanh được đề xuất từ hơn 270 nhóm bạn trẻ trên cả nước, trong đó có nhiều sinh viên đến từ các đại học hàng đầu như trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Ngoại thương, Đại học FPT... Điều đó cho thấy sức hút không chỉ đối với các bạn trẻ mong muốn hành động và lan tỏa những năng lượng tích cực tới cộng đồng, mà còn là hoạt động trau dồi, rèn luyện thế hệ trẻ thiết thực đối với các nhà trường.

Ngoài ra, chuyến tham quan thực tế hai nhà máy của Panasonic tại Việt Nam ở Bình Dương và Hưng Yên đã mang đến cơ hội để các bạn trẻ hiểu rõ hơn về cách các sáng kiến về kinh tế tuần hoàn, trung hòa phát thải CO2 được triển khai trong các quy trình sản xuất, vận hành hiện đại của nhà máy, những hoạt động R&D, cải tiến công nghệ liên quan, trong lộ trình hiện thực hóa cam kết Panasonic Green Impact.

Trải qua màn thử thách đối đáp đầy cam go và đánh giá kỹ lưỡng từ Ban Tổ chức và Hội đồng chuyên môn, Top 5 sáng kiến xuất sắc nhất đã được lựa chọn, công bố và trao gói hỗ trợ tài chính lên tới 100.000.000 VNĐ, đồng thời hỗ trợ triển khai thực tế trong giai đoạn tiếp theo của chương trình.

Tinh thần nhiệt huyết và sáng tạo được thể hiện qua các bài trình bày sáng kiến của Gen G.

Trải qua 2 mùa đầy thành công với sự tham gia nhiệt huyết từ đông đảo các bạn trẻ trên khắp cả nước, năm nay, Panasonic Việt Nam phối hợp cùng đơn vị chuyên môn là Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh – GreenHub triển khai chương trình với thông điệp “Tuần hoàn xanh – Giảm nhanh carbon”, tập trung vào hai chủ đề: kinh tế tuần hoàn và trung hòa carbon.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hành động hướng tới hiện thực hóa cam kết Panasonic Green Impact (“Tác động xanh của Panasonic”) của Tập đoàn Panasonic, với mục tiêu trung hòa phát thải CO2 trong tất cả các công ty thành viên của Panasonic trên toàn cầu vào năm 2030 và giảm 300 triệu tấn phát thải CO2 trong toàn chuỗi giá trị vào năm 2050, tương đương 1% lượng phát thải CO2 trên toàn cầu hiện nay, với tầm nhìn vì sức khỏe và sự phát triển bền vững của Việt Nam.