Ông lão 73 tuổi vượt hơn 1.500km tìm 'người phụ nữ của đời mình' quen qua MXH

(VTC News) -

Những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại hành trình tìm tình yêu của ông Lý Seo Lừ (73 tuổi, dân tộc Mông, trú tại xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Clip do Ma Seo Lữ (30 tuổi, cháu ngoại của cụ Lừ, trú tại tỉnh Lào Cai) đăng tải, kể về việc ông ngoại mình đi xe khách hơn 1.200km từ Đắk Lắk ra Lào Cai, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe máy hơn 300km để gặp “bạn gái” quen qua mạng xã hội và chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Theo anh Lữ, ông Lừ có 6 người con, 5 lập gia đình và sinh sống tại Đắk Lắk, riêng mẹ anh lập gia đình và ở Lào Cai. Sau khi vợ qua đời, ông Lừ rơi vào trạng thái hụt hẫng, buồn bã trong thời gian dài.

Hình ảnh ông Lý Seo Lừ và bà Sùng Thị Mỵ ăn bữa cơm cùng nhau.

Khoảng 4 tháng trước, thông qua mạng xã hội, ông Lừ quen biết bà Sùng Thị Mỵ (51 tuổi), người đang sống một mình trong căn nhà nhỏ, cũ kỹ nép bên sườn núi tại tỉnh Sơn La. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng những cuộc trò chuyện đều đặn đã khiến hai con người xa lạ dần nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng.

Hai tuần trước, ông Lừ gọi con cháu lại và bày tỏ mong muốn được trực tiếp gặp bà Mỵ. Ban đầu, cả gia đình không khỏi ngỡ ngàng, song khi thấy niềm vui hiện rõ trong ánh mắt người cha, người ông đã trải qua nhiều mất mát, con cháu đều đồng lòng ủng hộ.

Không ngại đường xa, ông Lừ bắt xe khách vượt quãng đường dài từ Tây Nguyên ra miền núi phía Bắc. Khi đến Lào Cai, ông được cháu ngoại chở thêm hơn 300km để gặp người phụ nữ mà mình luôn nhắc đến với sự trân trọng.

“Gặp nhau rồi, ông bà quấn quýt không rời. Được sự đồng ý của hai bên, ông bà làm mâm cơm nhỏ để ra mắt bà con, hàng xóm, rồi bà Mỵ theo ông vào Tây Nguyên sinh sống”, anh Ma Seo Lữ chia sẻ.

Sau buổi ra mắt, bà Mỵ gọi hàng xóm đến, bán những vật dụng có thể bán, cho đi những thứ có thể cho trước khi rời bản làng.

Nhắc về chuyến đi đặc biệt này, ông Lừ tâm sự: “Chuyến đi mệt, nhưng không đi thì tôi tiếc cả cuộc đời”.

Anh Lý Seo Ký (45 tuổi, con trai ông Lừ) cho biết, khi thấy bố tìm lại được niềm vui, cả gia đình đều cảm thấy ấm lòng. Con cháu đã tổ chức một bữa cơm giản dị để ra mắt và coi bà Mỵ như người thân trong nhà.

Theo anh Ký, ông Lừ và bà Mỵ đang làm thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định.

“Những ngày đầu, chúng tôi gọi mẹ thì bà Mỵ còn ngại ngùng, nhưng rồi sự chân thành khiến mọi khoảng cách dần tan biến”, anh Ký chia sẻ.