Nutifood tài trợ 9,3 tỷ đồng cho đội tuyển bóng chuyền nữ TP.HCM

Khoản tài trợ này sẽ được đội tuyển bóng chuyền nữ TP.HCM sử dụng để củng cố lực lượng thông qua việc chiêu mộ các vận động viên chất lượng, đồng thời nâng cao chế độ đãi ngộ cho ban huấn luyện và các tuyển thủ. Song song đó, Nutifood cũng sẽ tài trợ toàn bộ trang phục thi đấu và tập luyện của đội trong mùa giải năm 2026.

Đại diện Nutifood và Liên đoàn bóng chuyền TP.HCM ký thỏa thuận tài trợ vào chiều 5/5.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Nguyên Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nutifood, cho biết: “Chúng tôi tin rằng để bứt phá, mỗi đội tuyển đều cần một điểm tựa đủ vững. Với bóng chuyền nữ TP.HCM, hành trình trở lại giải đấu cao nhất không chỉ là mục tiêu thành tích, mà còn là hành trình lấy lại niềm tin và vị thế. Thông qua việc tài trợ này, Nutifood mong muốn được góp một phần nguồn lực để tiếp sức cho hành trình ấy”.

Ông Lã Quốc Khánh, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền TP.HCM cũng rất cảm kích trước sự đồng hành này của Nutifood: “Chúng tôi vô cùng trân trọng sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực từ Nutifood. Đây là nguồn động viên lớn không chỉ giúp chúng tôi giải bài toán nguồn lực mà còn tiếp thêm niềm tin để toàn đội mạnh dạn đặt lại những mục tiêu lớn nhằm khẳng định vị thế của thể thao TP.HCM".

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Nutifood còn mang đến một hướng tiếp cận toàn diện về dinh dưỡng thể thao – yếu tố then chốt trong thi đấu đỉnh cao. Công ty sẽ phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM (NRI) tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp vận động viên và ban huấn luyện hiểu rõ hơn về cách xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học phù hợp với cường độ tập luyện và thi đấu.

Đặc biệt, đội tuyển sẽ được tiếp cận phần mềm dinh dưỡng Nuti Expert do NRI phát triển, một công cụ hỗ trợ cá nhân hóa thực đơn cho từng vận động viên.

Các sản phẩm dinh dưỡng cũng sẽ được Nutifood cung cấp xuyên suốt cho các vận động viên nhằm bổ sung thể lực trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ TP.HCM, bà Trần Thị Hiền, chia sẻ: “Đây là sự đồng hành rất thiết thực trong giai đoạn quan trọng của đội. Khi vận động viên được đảm bảo cả về thu nhập, điều kiện tập luyện lẫn dinh dưỡng, họ có thể toàn tâm toàn ý cho chuyên môn. Chúng tôi tin rằng với nền tảng này, đội tuyển sẽ có những bước tiến rõ rệt trong thời gian tới”.

Việc tài trợ cho đội tuyển bóng chuyền nữ TP.HCM một lần nữa thể hiện cam kết lâu dài của Nutifood trong việc đồng hành cùng thể thao nước nhà, không chỉ góp phần nâng cao thành tích mà còn hướng tới xây dựng nền tảng thể lực và dinh dưỡng bền vững cho các thế hệ vận động viên Việt Nam.