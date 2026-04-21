Nữ diễn viên đóng chính cùng lúc hai phim Việt 'gây bão' màn ảnh nhỏ

Diễn viên Lê Phương đóng chính trong 2 bộ phim đạt rating cao chiếu cùng lúc là "Bóng ma hạnh phúc" và "Vì mẹ anh phán chia tay". Cả hai dự án truyền hình chiếm trọn sự quan tâm, bàn tán theo nhiều hướng khác nhau từ khán giả.
Đặc biệt hơn khi hai vai diễn của cô có sự đối lập nhau sâu sắc về hình ảnh lẫn tính cách. Nhiều khán giả nhận xét Lê Phương đang bước và “độ chín” của sự nghiệp, không còn nỗi lo bị “đóng khung”.
Trong "Bóng ma hạnh phúc", Lê Phương gây chú ý khi vào vai Mai - cô vợ tần tảo vì gia đình nhưng bàng hoàng phát hiện bản thân đã "nuôi ong tay áo", bị chồng phản bội.
Diễn xuất của Lê Phương chinh phục người xem khi khắc họa người vợ khắc khổ, đôi lúc nhẹ dạ nhưng vẫn có ý chí. Diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1985 thậm chí được khán giả gọi là "hiền đến mức không thể chịu nổi" khi đối mặt cảnh chồng ngoại tình. Từ sự tin tưởng, hoài nghi đến vỡ vụn, người xem phải tức thay cho nhân vật.
Trái ngược hoàn toàn với Mai, Lê Phương trong "Vì mẹ anh phán chia tay" lại là cô gái độc lập, mạnh mẽ. Nhân vật Phương Khánh khiến người xem thích thú nhờ phong cách và thần thái.
Vai diễn Phương Khánh cho thấy sự thay đổi của Lê Phương trên màn ảnh về cả lối diễn xuất lẫn phong cách thời trang. Nhiều phân cảnh giữa Phương Khánh và bác sĩ Đức An (Quốc Huy) cũng gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội thời gian qua.
Sự đối lập giữa hai vai giúp Lê Phương nhận được nhiều lời khen khi thể hiện rõ ràng từng cá tính riêng biệt thông qua cách diễn, ánh mắt và nhịp cảm xúc, từ đó cho thấy khả năng biến hóa đáng nể của nữ diễn viên.
Sau 20 năm hoạt động, Lê Phương trở thành gương mặt "bảo chứng" cho địa phận phim truyền hình miền Nam. Xuất thân từ Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Lê Phương thường được giao các vai phụ nữ hiền lành, chịu đựng.
Năm 2012, cô có giải thưởng HTV đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục "Nữ phụ xuất sắc nhất". Thế nhưng phải đến năm 2018, Lê Phương mới thật sự bùng nổ khi đóng chính "Gạo nếp gạo tẻ", dự án giúp cô thắng giải Nữ chính LHP Truyền hình toàn quốc lần thứ 38.
Về đời tư, Lê Phương từng có cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Sau ly hôn, cô trở thành mẹ đơn thân nuôi con trai. Năm 2017, nữ diễn viên tái hôn với ca sĩ Trung Kiên, kém 7 tuổi.
Sau tái hôn, Lê Phương có thêm một cô con gái. Theo chia sẻ của Lê Phương, yếu tố giữ gìn hôn nhân không nằm ở những biểu hiện hình thức mà ở sự đồng thuận trong đời sống hàng ngày.
Ở tuổi 41, Lê Phương có hôn nhân viên mãn và sự nghiệp thành công. Cô và ông xã Trung Kiên trải qua 10 năm gắn bó, đồng hành. Sắc vóc của Lê Phương được khen ngày càng mặn mà, phong cách thời trang thanh lịch.