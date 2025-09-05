NSƯT Bùi Như Lai làm Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh

(VTC News) -

Chiều 5/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đối với NSƯT, TS Bùi Như Lai.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đối với NSƯT Bùi Như Lai.

NSƯT, TS. Bùi Như Lai sinh năm 1979, tốt nghiệp ngành Diễn viên kịch, sau đó theo học Đạo diễn sân khấu tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học.

Trên sân khấu, anh từng là diễn viên và đạo diễn của Nhà hát Tuổi Trẻ, giữ các vị trí Trưởng đoàn Kịch hình thể, Trưởng đoàn Kịch 1. Với phong cách sáng tạo độc đáo, Bùi Như Lai để lại nhiều tác phẩm vừa kế thừa tinh hoa truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại.

Từ năm 2019, anh trở lại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội giảng dạy, nghiên cứu và lần lượt đảm nhiệm các vị trí: Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Sân khấu, Phó Hiệu trưởng trước khi được bổ nhiệm Hiệu trưởng.

Bùi Như Lai là đạo diễn của nhiều vở diễn đoạt giải thưởng lớn như Tái sinh (2020), Đến bờ bên kia (2022), Chén thuốc độc (2021), Như hạt mưa sa (2024)… Bên cạnh sân khấu, anh còn tham gia phim truyền hình và để lại dấu ấn với các vai trong Dưới bóng cây hạnh phúc (2023) và Cha tôi, người ở lại (2025).

Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và Huân chương Lao động hạng Ba. Trước đó, anh từng nhận Giải thưởng Tài năng trẻ sân khấu (2003).