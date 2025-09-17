Nợ tiền sau khi thua bạc ở casino, 2 người Trung Quốc bị bắt giữ trái phép

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra, làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, hôm 12/9, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận trình báo của ông Wang DaoDong (quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn của ông là Wang Xiaoci bị nhóm đối tượng lạ mặt khống chế, đưa đi khỏi casino HOIANA sau khi thua bạc và phát sinh nợ lớn.

Nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhận định vụ việc có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.

Cảnh sát phát hiện xe ô tô mang BKS 92A-092.39 nghi vấn nên tiến hành truy vết. Sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an xã Duy Nghĩa, Công an phường Hội An kiểm tra căn hộ SHC21, khu Hội An Dor. Tại đây, lực lượng chức năng giải cứu an toàn ông Wang Xiaoci và ông Li Yao Zong (quốc tịch Trung Quốc) – cũng đang bị nhóm đối tượng khống chế.

Cơ quan chức năng tạm giữ 5 đối tượng liên quan, trong đó có Jiu Jun (SN 1979, quốc tịch Trung Quốc) và 4 công dân Việt Nam.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các nạn nhân được cho vay để đánh bạc với số tiền hàng trăm nghìn Nhân dân tệ, khi thua bạc thì bị ép viết giấy nợ, khống chế, đánh đập, buộc gọi điện về gia đình chuyển tiền. Ông Wang Xiaoci bị nhóm đối tượng đánh gãy một răng hàm, còn ông Li Yao Zong bị đe dọa nếu không trả kịp sẽ bị tính lãi “cắt cổ” 20.000 Nhân dân tệ/ngày.