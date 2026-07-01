Ninh Bình dẫn đầu điểm trung bình môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Dưới đây là danh sách 10 tỉnh có điểm thi lớp 10 môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cao nhất cả nước:

STT Tỉnh Điểm trung bình Số thí sinh 1 Ninh Bình 7,257 47,706 2 Hải Phòng 7,253 56,416 3 Nghệ An 7,027 41,300 4 Hà Nội 7,016 125,615 5 Thanh Hóa 7,003 42,144 6 Hà Tĩnh 6,979 18,318 7 Đồng Tháp 6,766 36,785 8 Phú Thọ 6,747 47,312 9 Thái Nguyên 6,636 22,311 10 Lai Châu 6,628 4,580

Ninh Bình dẫn đầu cả nước về điểm trung bình với con số 7,257, theo sát phía sau là thành phố Hải Phòng với 7,253 điểm. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về Nghệ An (7,027 điểm), Hà Nội (7,016 điểm) và Thanh Hóa (7,003 điểm), cho thấy đây là những địa phương có mặt bằng điểm số rất ổn định và đồng đều ở mức trên 7 điểm.

Đáng chú ý, mặc dù Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh lớn nhất trong bảng xếp hạng với 125.615 em, nhưng vẫn duy trì được mức điểm trung bình thuộc nhóm dẫn đầu, trong khi Lai Châu có quy mô thí sinh nhỏ nhất trong top 10 với chỉ 4.580 em nhưng vẫn đạt được thành tích điểm trung bình ấn tượng để lọt vào danh sách này.

Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm của các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Năm nay, ở môn Ngữ văn có 527.891 thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên, chiếm 44,093%, thấp hơn nhiều so với 671.209 thí sinh, tương đương 59,572% của năm 2025.

Ở chiều ngược lại, số thí sinh có điểm dưới trung bình tăng mạnh. 132.685 bài thi dưới 5 điểm, chiếm 11,083%, gần gấp đôi tỷ lệ 6,24% của năm trước.

Môn Ngữ văn tiếp tục không ghi nhận bài thi đạt điểm 10, tương tự năm 2025. Cả nước có 8 bài thi bị 0 điểm, tăng nhẹ so với 7 bài của năm trước. Số bài thi đạt từ 1 điểm trở xuống là 157, chiếm 0,013%.

Sau khi biết kết quả, thí sinh nên đối chiếu với đáp án, kết quả tự chấm để đánh giá mức độ phù hợp. Nếu cho rằng điểm số chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có thể thực hiện thủ tục phúc khảo theo lịch do Bộ GD&ĐT quy định.

Đồng thời, thí sinh cần theo dõi các mốc thời gian đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Việc đăng ký đúng thời hạn và sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý sẽ quyết định cơ hội trúng tuyển vào ngành học, trường học mong muốn.

Thí sinh gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7. Các thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ muộn nhất ngày 7/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6; lần đầu tổ chức theo mô hình 34 tỉnh, thành sau sáp nhập với số lượng thí sinh đăng ký “cao kỷ lục”, hơn 1,2 triệu học sinh cả nước. Đây tiếp tục là kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm, vừa phục vụ mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sử dụng trong công tác tuyển sinh.