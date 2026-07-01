Phổ điểm môn Công nghệ - Nông nghiệp thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm 10 giảm

(VTC News) -

Dưới đây là phổ điểm môn Công nghệ - Nông nghiệp kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026:

Phổ điểm môn Công nghệ - Nông nghiệp thi tốt nghiệp THPT 2026

Năm nay, môn Công nghệ - Nông nghiệp có sự gia tăng đáng kể về số lượng thí sinh đăng ký dự thi, từ 22.048 (năm 2025) lên 31.079 (năm 2026).

Mặt bằng điểm số xu hướng chung có sự điều chỉnh nhẹ theo hướng thấp hơn: Điểm trung bình giảm từ 7,72 (năm 2025) xuống 6,96 (năm 2026). Điểm trung vị giảm từ 7,75 xuống 7,0.

Tỷ lệ điểm thấp (<5) tăng từ 2,145% lên 6,718%. Tỷ lệ điểm khá/giỏi (>=7) giảm từ 78,42% xuống 56,141%. Điểm 10, số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối giảm mạnh từ 101 (năm 2025) xuống còn 44 (năm 2026).

Phổ điểm năm 2026 có hình dáng khá cân đối (dạng chuông), tập trung mật độ cao nhất ở vùng điểm từ 6,5 đến 8,0. Đỉnh phổ điểm nằm tại mức 7,5, cho thấy đây là mức điểm phổ biến nhất mà thí sinh đạt được.

Ninh Bình đang dẫn đầu với điểm trung bình rất cao (8,0), tiếp theo là các địa phương như Hải Phòng, Vĩnh Long, Đồng Nai.

Sau khi biết kết quả, thí sinh nên đối chiếu với đáp án, kết quả tự chấm để đánh giá mức độ phù hợp. Nếu cho rằng điểm số chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có thể thực hiện thủ tục phúc khảo theo lịch do Bộ GD&ĐT quy định.

Đồng thời, thí sinh cần theo dõi các mốc thời gian đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Việc đăng ký đúng thời hạn và sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý sẽ quyết định cơ hội trúng tuyển vào ngành học, trường học mong muốn.

Thí sinh gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7. Các thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ muộn nhất ngày 7/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.