Những chiếc thúng chai cứu người giữa lũ dữ tại Đắk Lắk

(VTC News) -

Những câu chuyện về chiếc thúng chai cứu hàng ngàn người.

Khi lũ dữ tràn qua các khu dân cư tỉnh Phú Yên cũ (nay là phía Đông tỉnh Đắk Lắk), chia cắt hàng trăm hộ dân, những chiếc thúng chai mộc mạc của ngư dân xã Tuy An Nam và làng Long Thủy, xã Bình Kiến vốn là công cụ mưu sinh của ngư dân ven biển lại trở thành trở thành phương tiện cứu sinh hiệu quả nhất.

Và hàng ngàn người đã được cứu sống nhờ lòng dũng cảm của những người dân biển. Mỗi chuyến đi là một lần đối mặt với sóng dữ, với hiểm nguy cận kề, nhưng họ chưa bao giờ chùn bước.

Chạy cứu người giữa đêm tối

Ông Võ Thanh Ban, thôn Mỹ Quang Bắc, xã Tuy An Nam, nhớ lại: “Tối 19/11, lũ dâng quá nhanh, nhiều gia đình ở xã Hòa Trị, phường Tuy Hòa bị mắc kẹt. Tôi cùng 120 cán bộ, chiến sĩ và những anh em lái thúng giỏi lập tức lên đường. Khu vực chúng tôi không bị ảnh hưởng trực tiếp, lại quen sóng biển, nên không ngại nước xiết. Lúc đó, trong đầu chỉ nghĩ cứu người, chứ không nghĩ gì khác.”

Ông Ban cùng đồng đội sử dụng thúng máy kết hợp xào dài để tiếp cận từng nhà. “Sóng nguy hiểm lắm, nhưng đưa bà con ra được là mừng,” ông nói.

Những người hùng ở thôn Mỹ Quang Bắc, xã Tuy An Nam đã dùng thúng chai cứu hàng trăm người.

Những khoảnh khắc đối mặt với sinh tử ám ảnh đến từng người trong đội cứu hộ. Trung tá Mai Văn Long, Công an xã Tuy An Nam, kể lại: “Chúng tôi cứu hai mẹ con mắc kẹt trên gác bếp. Nghe tiếng kêu cứu, rồi tiếng trẻ con khóc thất thanh, mọi người vội lao tới. Bế đứa nhỏ xuống thúng, người nó lạnh ngắt mà bám tay không rời. Khi đưa được hai mẹ con ra bờ an toàn, mọi người mới thở phào.”

Cũng trong những ngày này, tại phường Bình Kiến, nhiều khu phố bị ngập sâu. Dù khu phố Long Thủy không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng hàng trăm gia đình ở các khu phố khác kêu cứu.

Những chiếc thúng chai trong lũ dữ (ảnh cắt từ clip)

Ông Nguyễn Minh Hân, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Long Thủy, huy động lực lượng. “Tôi nói một câu ‘dân đang kẹt’, 12 người đồng ý ngay. Những chiếc thúng và xuồng được kéo lên xe tải, chở đi ngay trong đêm. Đó là tất cả phương tiện chúng tôi có để cứu hơn 200 người,” ông Hân chia sẻ.

Trong hai ngày 20 - 21/11, đội cứu hộ đã đưa hơn 200 người dân từ các khu phố Tường Quang, Quan Quang, Minh Đức, Ngọc Phong và Thọ Vức đến nơi an toàn.

Ông Trần Văn Ni, một trong 12 người tham gia cứu hộ, nhớ lại: “Có chuyến sóng đánh mạnh, thúng chao suýt lật. May mà anh em giữ được tay một cụ già. Cụ run run cảm ơn tụi tôi, nghe mà ấm lòng.”

Quay lại nhiều lần, không bỏ sót một ai

Ông Trần Văn Luân, người được địa phương đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen, chia sẻ: “12 người trong nhóm đều là dân biển, điều khiển thúng chai quen thuộc nên rất rành địa bàn. Có những chuyến phải quay lại nhiều lần trong đêm tối để tìm người mắc kẹt. Sóng mạnh, thúng nghiêng, nhưng chúng tôi quyết không bỏ sót một ai.”

Không chỉ cứu người, họ còn mang lương thực, nhu yếu phẩm đến các gia đình bị cô lập. Trong dòng nước xiết, từng gói lương thực vừa giúp bà con duy trì cuộc sống vừa thắp lên niềm hy vọng giữa bão lũ.

Ông Mai Trầm, một thành viên khác, kể: “Trong đêm tối, chỉ cần thấy ánh đèn leo lét trong nhà là tụi tôi quay thúng vô. Cứ còn một bóng sáng là còn người, còn nhiệm vụ.”

Sau 7 ngày được cứu khỏi lũ dữ, chị Nguyễn Thị Hữu An (khu phố Quan Quang, phường Bình Kiến) vẫn chưa quên khoảnh khắc được tiếp cận lần đầu. Chị kể: “Trong màn đêm u tối, không có sóng điện thoại, gia đình tôi đang ngồi trên nóc nhà thì nghe tiếng máy và giọng nói: ‘Còn ai nữa không?’ Lúc đó, cả nhà mừng rỡ, la to lên. Nhờ những anh em chèo thúng này, nhiều người làng tôi đã bình an.”

UBND phường Bình Kiến khen thưởng đột xuất 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cứu hộ.

Trước tinh thần quả cảm và hành động nhân văn ấy, UBND phường Bình Kiến đã khen thưởng đột xuất 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cứu hộ, đồng thời đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 cá nhân.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch phường Bình Kiến, nói: “Đây là những hình ảnh đẹp, những tấm gương sáng cần được trân trọng và lan tỏa trong đời sống xã hội. Trong thời gian tới, phường sẽ thành lập Đội xung kích cứu hộ, cứu nạn với lực lượng nòng cốt là 12 cá nhân dũng cảm, đồng thời kêu gọi thanh niên tình nguyện tham gia.”

Những chiếc thúng chai, vốn là công cụ mưu sinh đơn sơ cùng những ngư dân chân chất trở thành biểu tượng của lòng quả cảm, tinh thần trách nhiệm và tình người giữa lũ dữ. Trong gian khó, họ không cần được gọi là anh hùng; ánh mắt của bà con, nụ cười khi được đưa tới bờ an toàn, chính là phần thưởng quý giá nhất.