Nhân viên bảo hiểm ở Đà Nẵng 'thụt két' của công ty hơn 1,7 tỷ đồng

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang (38 tuổi, trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Nguyễn Minh Quang bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra xác định, ngày 6/6/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (gọi tắt Chubb Life) ký hợp đồng làm việc với Nguyễn Minh Quang và ủy quyền cho Quang thay mặt công ty thực hiện thu phí bảo hiểm, tư vấn khách hàng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Từ ngày 25/11/2024 đến ngày 18/4/2025, lợi dụng vị trí công việc được giao, Quang thu tiền phí bảo hiểm định kỳ của 151 khách hàng, cùng tiền nợ thẻ tín dụng (tổng hơn 1,76 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Quang không nộp về công ty mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang về tội “Tham ô tài sản” nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 4/9, sau thời gian xác minh, truy xét, Công an TP Đà Nẵng (sau sáp nhập) thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Quang để phục vụ công tác điều tra.