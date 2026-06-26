(VTC News) -

Ai Cập bước vào lượt cuối bảng G với vị trí thuận lợi nhất trên bảng xếp hạng. Đội bóng của huấn luyện viên Hossam Hassan có 4 điểm, nắm lợi thế lớn trong cuộc đua ngôi đầu. Iran đứng sau với 2 điểm, vẫn bất bại nhưng không có lựa chọn an toàn nếu muốn tự mở đường vào vòng loại trực tiếp.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Ai Cập vs Iran diễn ra lúc 10h ngày 27/6 trên sân Lumen Field, Seattle. Opta đánh giá Ai Cập nhỉnh hơn với 42,9% khả năng thắng, trong khi tỷ lệ hòa là 32,2% và Iran thắng là 24,9%.

Thông tin nhanh trận Ai Cập vs Iran Lịch thi đấu: 10h ngày 27/6. Sân: Lumen Field, Seattle, Mỹ. Giải đấu: Bảng G World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Nhận định bóng đá Ai Cập vs Iran

Ai Cập hòa Bỉ 1-1 ở trận ra quân, sau đó thắng New Zealand 3-1 để vươn lên dẫn đầu bảng G. Với 4 điểm và hiệu số +2, đội bóng châu Phi có thể đá kiên nhẫn, giữ cấu trúc và chờ khoảng trống thay vì đẩy nhịp trận lên quá sớm. Trên lý thuyết, kể cả trong trường hợp thua, Ai Cập vẫn có thể đi tiếp với vị trí nhì bảng hoặc thứ ba.

Ai Cập đấu với Iran ở lượt trận cuối bảng G World Cup 2026.

Iran lại ở thế khó hơn. Hai trận hòa trước New Zealand và Bỉ giúp đại diện của bóng đá châu Á duy trì hy vọng. Tuy nhiên, 2 điểm chưa đủ để bảo đảm suất đi tiếp. Nếu Bỉ thắng New Zealand ở trận cùng giờ, Iran cần nhiều hơn một kết quả hòa.

Thế trận vì vậy có thể lệch theo từng thời điểm. Ai Cập đủ lý do để kiểm soát rủi ro, còn Iran có thể tiếp tục đá thấp trong hiệp một rồi tăng tốc sau giờ nghỉ. Vấn đề của Iran là khả năng tạo cơ hội: họ xếp cuối bảng G về số cú sút, cú sút trúng đích và xG sau 2 lượt trận.

Phong độ Ai Cập

Ai Cập chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Điểm tích cực nhất là cách họ phản ứng trước New Zealand: bị dẫn bàn nhưng ghi 3 bàn trong hiệp hai, với Salah, Ziko và Trezeguet cùng lập công.

Ai Cập nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp. (Ảnh: Reuters)

Trận thắng đó cũng cho thấy Ai Cập không chỉ phụ thuộc vào tình huống chuyển trạng thái. Họ có 19 cú sút, 7 lần đưa bóng trúng đích, 36 pha chạm bóng trong vùng cấm đối thủ và hơn 55% thời lượng kiểm soát bóng. Đây là những con số tốt nhất của Ai Cập trong một trận World Cup kể từ khi dữ liệu được ghi nhận.

Salah vẫn là niềm hy vọng lớn nhất. Anh đã ghi dấu giày vào bàn thắng ở cả 4 trận World Cup từng góp mặt. Nếu ghi bàn trước Iran, Salah sẽ vượt Hossam Hassan để trở thành chân sút số một lịch sử đội tuyển Ai Cập.

Phong độ Iran

Iran bất bại 5 trận liên tiếp, nhưng 2 trận hòa tại World Cup 2026 để lại cảm giác khác nhau. Trận 2-2 trước New Zealand cho thấy khả năng bám đuổi tỷ số, còn trận 0-0 trước Bỉ phản ánh sức chịu đựng của hàng thủ.

Thủ môn Beiranvand giúp Iran chưa thua ở vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Điểm mạnh của Iran là kinh nghiệm và tổ chức phòng ngự. Họ từng đứng vững trước Bỉ dù phải chịu sức ép lớn, trong đó thủ môn Alireza Beiranvand có màn trình diễn nổi bật. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Amir Ghalenoei chưa tạo đủ số lượng pha kết thúc để tự quyết trận đấu.

Sau 2 lượt, Iran mới có 24 cú sút, 7 cú sút trúng đích và chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,1. Họ cũng là đội phải nhận nhiều cú sút nhất bảng. Nếu rơi vào tình thế buộc phải tấn công khi diễn biếnbảng xếp hạng bất lợi, Iran sẽ gặp khó.

Thông tin lực lượng Ai Cập vs Iran

Ai Cập có 2 dấu hỏi ở hàng thủ. Hamdy Fathy chưa chắc thi đấu sau khi rời sân sớm ở trận gặp New Zealand vì vấn đề gân kheo. Hossam Abdelmaguid cũng được dự báo vắng mặt vì chấn thương. Nếu Fathy không kịp bình phục, Ramy Rabia nhiều khả năng tiếp tục đá chính cạnh Yasser Ibrahim.

HLV Hossam Hassan không có lý do xoay tua mạnh khi ngôi đầu bảng vẫn còn giá trị. Salah, Marmoush, Ziko và Emam Ashour nhiều khả năng giữ vai trò trong nhóm tấn công.

Iran không có thêm ca chấn thương đáng kể. Roozbeh Cheshmi đã vắng mặt ở 2 trận đầu và tiếp tục bỏ ngỏ khả năng ra sân. Alireza Jahanbakhsh có thể được cân nhắc đá chính nếu Iran muốn tăng phương án kéo bóng ở biên phải.

Đội hình dự kiến Ai Cập vs Iran

Ai Cập: Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush.

Iran: Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi, Kanaani; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Jahanbakhsh; Taremi.

Dự đoán tỷ số Ai Cập vs Iran

Dự đoán Ai Cập - Iran: Đội nào thắng?

Ai Cập có nhiều cơ sở để thắng hơn, nhưng đây không phải trận đấu dễ mở tỷ số sớm. Iran quen đá kiên nhẫn, phòng ngự nhiều lớp và kéo trận đấu vào thế va chạm. Nếu tỷ số hòa được giữ lâu, Ai Cập càng có lý do giảm rủi ro.

Tổng bàn thắng nhiều khả năng nằm trong khoảng 2 đến 3 bàn. Ai Cập có số cú sút và chất lượng nhân sự tấn công tốt hơn, đặc biệt ở hướng Salah - Hany bên phải. Iran vẫn có khả năng ghi bàn nhờ Taremi, bóng cố định và các pha treo bóng từ Rezaeian hoặc Ghoddos.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức trung bình. Iran không tạo nhiều cơ hội rõ ràng, nhưng thế phải thắng có thể khiến họ đẩy đội hình lên trong hiệp hai. Khi đó, trận đấu dễ xuất hiện thêm phạt góc, ném biên và thẻ phạt ở các pha ngăn chuyển trạng thái.

Dự đoán kết quả: Ai Cập 2-1 Iran.