Nhận định bóng đá Man Utd vs Brentford vòng 34 giải Ngoại hạng Anh

Trận đấu muộn của vòng 34 giải Ngoại Hạng Anh là cuộc đọ sức giữa Man Utd và Brentford. Cả hai đội đều còn những mục tiêu cho riêng mình.

Quỷ đỏ vẫn cần đảm bảo một vị trí đủ chắc chắn trong nhóm dự UEFA Champions League. Với 48 điểm, Brentford vẫn còn nguyên cơ hội tranh vé dự UEFA Conference League cùng Bournemouth.

Nhận định Man Utd vs Brentford

Chiến thắng 1-0 trước Chelsea giải quyết rất nhiều vấn đề cho Man Utd. Cho dù 3 điểm ấy chưa thực sự ấn tượng, mang nhiều màu sắc của may mắn nhưng Man Utd ít nhất giữ vững vị trí thứ ba. Họ cũng vượt qua được áp lực tâm lý sau thất bại đáng tiếc 1-2 trước Leeds United.

Man Utd tìm kiếm thêm chiến thắng trước Brentford.

Nhìn chung, thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick đang làm những gì tốt nhất có thể với lực lượng mà họ có trong tay. Bryan Mbeumo sa sút phong độ từ giai đoạn sau tháng một, Benjamin Sesko chưa thực sự sắc sảo. Joshua Zirkzee đánh mất niềm tin từ ban huấn luyện và không còn nhiều cơ hội ra sân.

Hy vọng của huấn luyện viên Michael Carrick đặt nhiều vào Matheus Cunha và Bruno Fernandes. Quả thực, bộ đôi này đang thể hiện vai trò không thể thay thế với Man Utd. Ngay ở màn đọ sức với Chelsea, nỗ lực chuyền bóng của Bruno Fernandes và cú sút hiểm hóc của Cunha mang về chiến thắng cho đội chủ sân Old Trafford.

Và trong những ngày này, người hâm mộ còn rất chờ đợi vào Casemiro khi anh chỉ còn 5 trận đấu cuối cùng trước khi rời Man Utd. Phần đông kì vọng rằng tiền vệ người Brazil có thể thay đổi quyết định, nhưng anh đang muốn tận hưởng những giờ phút cuối cùng với Man United.

Bên kia chiến tuyến, mùa giải ấn tượng của Brentford gắn chặt cùng phong độ cao của Igor Thiago - ngôi sao đang lên đến từ Brazil. Nếu cứ tiếp tục duy trì khả năng săn bàn này, cơ hội dự World Cup đã ở gần với Igor. Mục tiêu bắn phá khung thành của Man Utd không hề xa với với cầu thủ này.

Thông tin lực lượng

Leny Yoro vắng mặt vì chấn thương trong trận gặp Chelsea nhưng anh sẵn sàng trở lại trong cuộc đọ sức với Brentford. Ngoài ra, Harry Maguire trở lại và sẵn sàng thi đấu sau án treo giò hai trận.

Ngược lại, Matthijs de Ligt vẫn vắng mặt dài hạn do chấn thương lưng. Patrick Dorgu chưa sẵn sàng trở lại mặc dù tuyển thủ Đan Mạch đang trong giai đoạn cuối của quá trình hồi phục sau chấn thương gân kheo.

Bên kia chiến tuyến, Brentford không có sự phục vụ của nhiều cầu thủ vì chấn thương như: Fabio Carvalho (đầu gối), Antoni Milambo (đầu gối), Vitaly Janelt (mắt cá chân), Rico Henry (đùi), Joshua DaSilva (đầu gối), Jordan Henderson (chưa xác định) và Kaye Furo (háng).

Huấn luyện viên trưởng Andrews có thể giữ nguyên đội hình đã ra sân trong trận đấu với Fulham lần trước, bao gồm cả vị trí hậu vệ phải cho Michael Kayode, người đã có một mùa giải xuất sắc cho Brentford.

Dự đoán: Man Utd 2-1 Brentford

Đội hình dự kiến:

Man Utd: Lammen; Diogo Dalot, Ayden Heaven, Harry Maguire, Luke Shaw; Kobbie Mainoo, Casemiro; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Mbeumo

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Jensen, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago