Nhà đầu tư bán tháo, VN-Index 'bốc hơi' 115 điểm

(VTC News) -

Mức giảm mạnh này đã khiến toàn bộ thành quả tăng kể từ đầu năm đến nay gần như bị xóa sạch, đưa thị trường về vùng thấp nhất kể từ giữa tháng 12/2025.

Ngay ít phút đầu phiên sáng, toàn thị trường đã ghi nhận mức giảm 104 điểm của chỉ số VN-Idex, với 404 cổ phiếu giảm giá (trong đó 127 mã giảm sàn), trong khi chỉ có 79 cổ phiếu giữ được sắc xanh.

Thời điểm này, nhóm VN30 cũng chịu áp lực bán mạnh khi giảm 123 điểm, với 14 mã nằm sàn như: BID, CTG, FPT, GVR, MSN… Cổ phiếu STB giảm hơn 5% nhưng ghi nhận lực cầu bắt đáy khá lớn. Trong khi đó, chỉ có 3 cổ phiếu ngược dòng tăng trên 2% gồm: PLX, DGC và GAS.

Sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm ngành khi có tới 23/24 nhóm giảm điểm. Áp lực bán tháo diễn ra trên diện rộng, đặc biệt tại các nhóm cổ phiếu chứng khoán (-6,8%), ngân hàng (-6,4%), bất động sản (-6,8%) và bảo hiểm (-5,7%)...

Ở chiều ngược lại, nhóm năng lượng là điểm sáng hiếm hoi của thị trường khi tăng hơn 5,2%. Nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng tích cực như BSR tăng trần, DPM tăng 6,6%, PVD tăng 5% và DCM tăng 3,4%.

VN-Index giảm mạnh nhất gần 1 năm qua. (Ảnh minh họa).

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm mạnh hơn 114,4 điểm (-6,47%) về mức 1.653,44 điểm. Toàn sàn HoSE có 357 mã giảm, áp đảo so với 14 mã tăng và 7 mã đứng giá. Trong nhóm VN30, toàn bộ 30 mã đều giảm. Chỉ số VN30-Index mất 129,88 điểm (-6.82%), đứng ở mức 1.774,31 điểm.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 19,23 điểm (-7,58%) còn 234,41 điểm. Toàn sàn có 175 mã giảm, 18 mã tăng và 14 mã đứng giá. UPcom-Index giảm 8,35 điểm về ngưỡng 118,5 điểm.

Đến phiên chiều, tình hình vẫn không được cải thiện. Kết ngày giao dịch, VN-Index giảm 115 điểm về 1.652 điểm, HNX-Index giảm 18 điểm về 235 điểm, Upcom-Index giảm 7,5 điểm về 119 điểm.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá dầu thế giới vượt mốc 100 USD/thùng do lo ngại đứt gãy nguồn cung khi căng thẳng Trung Đông leo thang, qua đó mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp dầu khí và phân bón.

Theo các chuyên gia của Chứng khoán MB (MBS), xung đột tại Trung Đông đang là nhân tố chính chi phối diễn biến thị trường chứng khoán trên thế giới, hệ quả của biến cố này đang làm gián đoạn nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng, đẩy chi phí logistis tăng cao, bào mòn biên lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Trước cú sốc trên thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế, rủi ro lạm phát gia tăng, đặt nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam trước nhiều rủi ro.

Chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Pinetree cho rằng, ngoài tác động từ yếu tố địa chính trị, VN-Index còn chịu áp lực đáng kể từ hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại. Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng, dù chỉ còn khoảng 1 tháng nữa Việt Nam sẽ được FTSE Russell xem xét nâng hạng thị trường chứng khoán.

“VN-Index có thể sẽ phải thủng mốc đáy của ngày 10/2 về khoảng vùng 1.700 - 1.720 điểm, trước khi có nhịp hồi phục kỹ thuật trở lại kể từ giữa tuần sau. Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp hồi kỹ thuật này để chủ động cơ cấu lại danh mục, hạn chế mua mới nhóm cổ phiếu beta cao như bất động sản, chứng khoán”, báo cáo khuyến nghị.

Chuyên gia từ Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cũng dự báo, với diễn biến của chiến sự giữa Mỹ-Israel và Iran tính đến thời điểm hiện tại, áp lực bán sẽ tiếp diễn trong tuần này. Nhà đầu tư nên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn trong các phiên tới.