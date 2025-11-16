Người trẻ đột quỵ ngày càng nhiều, bác sĩ cảnh báo gì?

(VTC News) -

Gần đây, Bệnh viện Quân y 175 ghi nhận số ca đột quỵ tăng rõ rệt, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân trẻ. Có những giai đoạn số lượng bệnh nhân đột quỵ nhập viện tăng gấp 2–3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo BS Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quân y 175, điều đáng lo ngại hơn là tỷ lệ người trẻ dưới 45 tuổi bị đột quỵ ngày càng gia tăng, chiếm 20–25% số ca nhập viện, cao hơn nhiều so với con số trung bình 15% được ghi nhận trước đó.

“Không chỉ dừng lại ở các trường hợp trung niên, khoa Cấp cứu của bệnh viện từng tiếp nhận cả sinh viên chỉ mới 20-21 tuổi, người chỉ mới ngoài 30 tuổi hay những nhân viên văn phòng đang trong giờ làm việc bỗng đột ngột ngã quỵ. Đột quỵ đang trẻ hoá rất nhanh, điều này không còn là cảnh báo nữa mà đã là thực tế tại bệnh viện”, Bác sĩ Nghĩa cho biết.

Đột quỵ ở người trẻ ngày càng gia tăng. (Ảnh: Như Thuý)

Mới nhất, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận ca bệnh cấp cứu suýt tử vong là nam nhân viên văn phòng 35 tuổi. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng liệt nửa người, miệng méo, nói khó. Trước đó anh hoàn toàn khỏe mạnh, đang làm việc thì xuất hiện các triệu chứng đột ngột.

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não - thể đột quỵ nặng. Huyết áp khi nhập viện ở mức “kịch phát”, tức là huyết áp rất cao, cực kỳ nguy hiểm.

Khai thác bệnh sử, gia đình và chính bệnh nhân đều không biết anh bị tăng huyết áp từ trước. Trong khi đó, cao huyết áp chính là “sát thủ thầm lặng” dẫn đến đột quỵ.

May mắn bệnh nhân đến viện trong “giờ vàng” nên được kiểm soát huyết áp, điều trị tích cực và đã qua nguy kịch, bắt đầu phục hồi tri giác.

Theo bác sĩ, có ba nguyên nhân nổi bật dẫn đến xu hướng đột quỵ ở người trẻ tăng nhanh.

Thứ nhất, nhiều người trẻ bận rộn, ngồi làm việc liên tục, ít vận động, ăn nhiều đồ nhanh, đồ chiên rán, nước ngọt và thức khuya kéo dài. Những thói quen này làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, béo phì, hình thành mảng xơ vữa và tăng tính đông máu, là những yếu tố nguy cơ trực tiếp dẫn đến đột quỵ.

Thứ hai là do nhiều bệnh lý nền đang xâm lấn vào người trẻ. Tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu vốn được xem là “bệnh của tuổi già”, nhưng nay xuất hiện ngày càng nhiều ở người 20–30 tuổi. Đặc biệt, tăng huyết áp ở người trẻ thường không có triệu chứng, dẫn đến chủ quan, không điều trị, khiến mạch máu não chịu áp lực lâu dài rồi bất ngờ vỡ ra.

Thứ ba là do người trẻ sử dụng nhiều chất kích thích và đối mặt với nhiều áp lực tâm lý. Hút thuốc lá, thuốc lá điện tử, uống rượu bia nhiều; đồng thời chịu áp lực công việc, stress kéo dài…làm co thắt mạch máu não và thúc đẩy hình thành cục máu đông chính tác nhân chính gây tắc mạch máu não.

Đột quỵ đặc biệt nguy hiểm bởi nguy cơ tử vong cao, tuy nhiên, nhiều người trẻ với tâm lý chủ quan nên thường nhập viện muộn. Những dấu hiệu như tê yếu nhẹ, nói khó thoáng qua, choáng váng thường bị cho là mệt mỏi thông thường hay do nằm sai tư thế, dẫn đến bỏ qua thời gian vàng để tái thông mạch máu.

“Có bệnh nhân vào viện sau nhiều giờ tự theo dõi ở nhà, lúc đến thì đã vượt quá thời gian vàng để can thiệp, cơ hội hồi phục giảm đi rất nhiều”, Bác sĩ Nghĩa nói.

Bác sĩ Nghĩa cảnh báo, người dân cần đi khám sức khoẻ định kỳ hàng năm để kiểm soát tốt các chỉ số về huyết áp, đường huyết và mỡ máu để góp phần làm giảm nguy cơ đột quỵ.

Bên cạnh đó, người dân cần giữ lối sống lành mạnh, ăn giảm muối, giảm đường, hạn chế mỡ động vật; tăng cường rau xanh, trái cây; vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày; tránh rượu bia và tuyệt đối không sử dụng thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử.

Người dân đặc biệt lưu ý, khi có các triệu chứng như méo miệng, yếu liệt tay chân… cần gọi xe cấp cứu và đến bệnh viện ngay. Tuyệt đối không cạo gió, không chích máu đầu ngón tay, không tự ý uống thuốc truyền miệng.