Người đàn ông 35 tuổi ngừng tim, nguy kịch sau khi uống rượu ngoại

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một ca cấp cứu nghi do ngộ độc rượu với diễn tiến rất nhanh và nặng.

Trưa 22/3, bệnh nhân nam (35 tuổi) uống một loại rượu được giới thiệu là rượu ngoại, sau đó về nhà nghỉ ngơi như bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình phát hiện người này có biểu hiện bất thường, gọi hỏi không đáp ứng nên lập tức đưa đi cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch: hôn mê sâu, thở ngáp, nhịp thở rối loạn, da niêm mạc nhợt, hạ thân nhiệt, đại tiểu tiện không tự chủ. Chỉ ít phút sau, người bệnh ngừng tuần hoàn, không bắt được mạch và huyết áp không đo được.

Kíp trực nhanh chóng triển khai hồi sức tim phổi: ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Sau gần một giờ nỗ lực cấp cứu liên tục, tuần hoàn của bệnh nhân mới được tái lập.

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu không rõ nguồn gốc (Ảnh minh họa)

Nhận định đây là trường hợp ngộ độc cấp nghi do độc chất, khả năng liên quan đến methanol - loại cồn công nghiệp cực độc với hệ thần kinh trung ương và tim mạch - bệnh viện đã hội chẩn khẩn với Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ngay trong đêm, bệnh nhân được chuyển tuyến để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Người bệnh đang được hồi sức tích cực, lọc máu liên tục nhằm loại bỏ độc chất và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu. Tuy nhiên, tiên lượng vẫn rất nặng.

Các bác sĩ cảnh báo, ngộ độc methanol thường có biểu hiện muộn, dễ bị nhầm với say rượu thông thường. Sau khi uống rượu, nếu xuất hiện các dấu hiệu như thở nhanh, khó thở, ngủ lịm, gọi không đáp ứng, nhìn mờ hoặc lơ mơ, cần nghĩ ngay đến ngộ độc nặng và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.

Việc chậm trễ có thể dẫn đến ngừng tuần hoàn, tổn thương não không hồi phục, thậm chí tử vong.

Ngoài ra, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các loại rượu trôi nổi, rượu gắn mác ngoại, hàng xách tay không rõ nguồn gốc. Nhiều sản phẩm giả được pha chế tinh vi, có thể chứa methanol và các độc chất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, chỉ nên sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm định chất lượng, tránh những hậu quả đáng tiếc.